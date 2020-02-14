Общество
Московский КомсомолецЛукашенко: директора сахарных заводов согласились грузить навоз
"Сидят сейчас и просятся — отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить", - заявил Лукашенко в ходе поездки в Гомельскую область, выступление цитирует телеканал СТВ.
Читать в источнике
Оценить125
Подробнее о событии
Показать все источники
Главы сахарных заводов в Белоруссии признали вину и попросились работать в колхоз
Известиявчера в 12:00
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 00:14, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 00:14, Ашберн
Происшествия
Генерал ФСБ построил в Крыму жилые комплексы вместо погранзастав
Генерал-майор ФСБ Юрий Сулин потратил более полумиллиарда рублей, выделенных из бюджета, на строительство в Крыму жилья вместо погранзастав.
Наука
Употребление каннабиса приводит к ложным воспоминаниям
Группа исследователей из Нидерландов, Бельгии, Австралии, Германии и США обнаружила доказательства, свидетельствующие о том, что постоянное употребление каннабиса приводит к увеличению восприимчивости к ложным воспоминаниям.
Кино
Харрисон Форд уточнил график съемок «Индианы Джонса 5»
Происшествия
Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску
Израиль наносит ракетно-авиационные удары по объектам иранских формирований на территории Сирии.
Армия и оружие
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии
Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах в свой адрес, которые начали поступать после обострения ситуации в Идлибе.
Футбол
«Факел» победил «Урал» на Кубке ФНЛ
«Факел» победил «Урал» в первом туре Олимп Кубка ФНЛ. Команда из Воронежа одержала победу со счетом 2:1. Россия.
Армия и оружие
Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в борьбе с Россией
США и другие страны НАТО помогают Литве эффективно "сдерживать" Россию, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года
14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Происшествия
ФСБ задержала перечислившего ИГ 25 млн рублей жителя Подмосковья
Космос
США назвали дату полета собственного корабля на МКС
Армия и оружие
Турецкая военная техника массово уничтожается армией Асада
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Общество
У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир
Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Шоу-бизнес
Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»
Происшествия
В Екатеринбурге задержали 33 авиарейса из-за тумана
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Происшествия
Задержана за взятку прокурор одного из районов Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесии задержана прокурор Урупского района Елена Тверитнева.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Общество
ЦБ Китая окажет поддержку компаниям на фоне коронавируса
Народный банк Китая (ЦБ) в соответствии с распоряжениями властей страны предпримет целый комплекс мер поддержки предприятий и оказания им помощи в возобновлении производства на фоне распространения коронавируса, заявил на пресс-конференции в субботу замглавы китайского ЦБ Фань Ифэй.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Политика
Мирный план по Донбассу не устроил Киев
План по урегулированию конфликта на Донбассе, представленный в Германии, исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
Путин заявил, что в России всегда будут понятия «мама» и «папа»
Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ останутся принятые обществом исторические понятия семьи.
Футбол
Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Монпелье»
Футболист сборной России и "Монако" Александр Головин отметился голевой передачей в матче 25-го тура чемпионата Франции и помог своей команде переиграть дома "Монпелье".
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Гаджеты
64-мегапиксельная камера Samsung Galaxy S20 сопоставима со 108-мегапиксельной камерой Galaxy S20 Ultra
Источник утверждает, что этот модуль вполне можно назвать второй основной камерой, так как ее возможности сопоставимы с возможностями 108-мегапиксельной камеры, которая установлена в Galaxy S20 Ultra.
Игры
DOOM Eternal: почти 13 минут мультиплеерного режима Battlemode
IGN опубликовало новый геймплейный ролик DOOM Eternal, в котором показали почти 13 минут мультиплеерного режима Battlemode.