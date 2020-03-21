Политика
РБКЛукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти
Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 08:52, Ашберн
Экономика
NYT указала на готовность России к экономическому кризису
Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Происшествия
В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, сбившему людей на тротуаре
Музыка
Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни
В пятницу, 20 марта, Европейский вещательный союз (ЕВС) на своей странице в Twitter сообщил, что в соответствии с правилами музыкального конкурса «Евровидение» песни 2020 года не смогут быть представлены на конкурсе в следующем.
Общество
На стройке инфекционного центра в Москве установили «советские» мотивирующие плакаты
Как сообщалось, на начавшейся на этой неделе стройке инфекционного центра для заразившихся коронавирусом в поселении Вороновское деревни Голохвастово в круглосуточном режиме задействовано около 5 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц техники.
Общество
Онищенко оценил действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал действия главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, скрывшей от руководства посещение Испании.
Общество
В Киеве полностью остановят общественный транспорт
В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Общество
Bloomberg: Москва не пойдет на уступки в нефтяной войне
Москва не станет просить «о перемирии» в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Общество
В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса
627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Здоровье
В Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Красноярске выявлен в начале недели. Пациент мужчина, который вернулся из Австрии.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение о метели
Главное Управление МЧС по Воронежской области обнародовало штормовое предупреждение.
Здоровье
Путина просят принять экстренные меры против коронавируса
Президента России Владимира Путина просят принять экстренные меры против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Шоу-бизнес
«Я теперь крестный Давида»: Джиган запутал фанатов новым признанием
Еще недавно сыну рэпера сделали обрезание по еврейским традициям, а тут - "крещение", «Джигану, похоже, снова пора в рехаб», - решили пользователи, которые тщательно следят за инста-блогом рэпера.
Общество
Еще в одном российском регионе обнаружили коронавирус
В Челябинской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.
Происшествия
Крупный пожар произошел на складе в Подмосковье
Прибывшие на место инцидента спасатели присвоили пожару третий номер сложности, передает ТАСС.
Общество
Мишустин заявил о разработке в России шести вакцин от коронавируса
В России проводятся испытания сразу шести вакцин от коронавируса.
Экономика
Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом
Происшествия
В Ростове машина ДПС сбила пешехода
Сотрудники ГИБДД на служебном автомобиле сбили пешехода, который неожиданно вышел на проезжую часть в неположенном месте.
Армия и оружие
ВМС Украины планируют разместить военную базу в Бердянске
Здоровье
Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер
Генеральный директор сетей клиник «Ниармедик» и «Доктор Рядом» Мария Коломенцева подтвердила в разговоре с РБК, что они получили поручение от Минздрава зарегистрировать или актуализировать информацию об организации в федеральном реестре медицинских организаций, а также актуализировать сведения обо всех медицинских работниках.
Футбол
Глава РПЛ Прядкин: сезон возобновится не раньше 24 апреля
Ранее сообщалось, что форвард "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон рассказал о жизни в городе в период пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предостерег руководство российских предприятий от соблазна "воспользоваться шумихой вокруг коронавируса" для решения своих проблем.
Общество
На Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 41
Число зараженных коронавирусом на Украине возросло до 41, сообщает минздрав страны в Telegram-канале.
Армия и оружие
Назван способ США убрать Россию из Сирии
Сивков считает, что сирийская кампания России продемонстрировала потребность страны в авианосце.
Общество
В Подмосковье за сутки почти в два раза выросло число зараженных вирусом
Число заболевших коронавирусом в Московской области достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Армия и оружие
В Польше испугались российского «электронного колпака» для Европы
Общество
Путин подписал закон о негосударственной пенсии в 55 и 60 лет
Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий предоставление права получения негосударственной пенсии женщинами с 55 лет, мужчинами - с 60 лет.
Происшествия
На Камчатке двое сноубайкеров попали под лавину
Днем 21 марта снежная лавина накрыла двух человек, которые катались на сноубайках в районе 111 километра трассы Петропавловск-Камчатский - село Усть-Большерецк, сообщили в главном управлении МЧС РФ по региону.