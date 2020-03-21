Политика

РБКРБКЛукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти

Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
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Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает
 БелТА.
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