Политика
РБКЛукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти
Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 18:02, Ашберн
Технологии
Bloomberg: OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве
В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
Армия и оружие
Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
В страну доставят восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Наука
В России начаты испытания вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор России сообщает, что государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатываются прототипы вакцин от коронавируса.
Происшествия
Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе
Частный вертолет разбился в Ненецком автономном округе, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
Футбол
Бывший президент «Реала» умер от коронавируса
Бывший президент мадридского "Реала" и экс-владелец "Малаги" Лоренсо Санс скончался из-за коронавируса в возрасте 76 лет, сообщает Football Italia.
Авто
Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли
Общество
В Италии побит новый антирекорд по смертности от коронавируса
В Италии на 21 марта общее число зараженных COVID-2019 составило 53 578 человек.
Политика
ЦИК увеличит срок голосования по Конституции
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по изменению Конституции — этот день будет нерабочим.
Экономика
Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом
Экономика
Рестораторы получили арендные каникулы
Арендаторы всех ресторанов, расположенных в бизнес-центрах Millhouse в Москве «Четыре ветра», «Белые сады», «Балчуг плаза» и «Крылатские холмы», на территории квартала «Сколково парк» и петербургского многофункционального центра «Новая Голландия» — получили письмо о введение арендных каникул.
Здоровье
Назван снижающий риск заражения вирусами продукт
Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.
Общество
Еще один украинский депутат заразился коронавирусом
Еще один украинский депутат заразился коронавирусом.
Здоровье
Киевский медик: Число заражённых на Украине значительно превышает статистику
Заражённых коронавирусом на Украине значительно больше, чем заявляет Минздрав.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии
Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Происшествия
В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба
Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
Энергетика
Белоусов заявил, что обвал нефти инициировали арабские партнеры
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что арабские партнеры хотели обвалить цены на нефть и разорвать соглашение ОПЕК+, а российская сторона этого не желала.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
Здоровье
В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом
Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Общество
В Финляндии зарегистрирована первая смерть от коронавируса
Известно, что мужчина погиб 20 марта. На данный момент в Финляндии зарегистрирован 521 случай инфицирования коронавирусом.
Здоровье
Гуриев, Парфенов и Прохорова подписали открытое письмо Путину
Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости».
Наука
Физики смоделировали новый тип квантовых состояний фотонов
С помощью полученных результатов учёные рассчитывают подтвердить свои теоретические предположения и предсказать ключевые свойства пар фотонов, сообщает N+1.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Общество
Россия передала тест-системы на коронавирус 13 странам
Россия передала тест-системы для выявления коронавируса 13 странам, сообщили в Роспотребнадзоре, передает ОТР.
Политика
Сергей Лавров стал Героем труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Общество
Кокорин показал подаренные кроссовки стоимостью до $35 тысяч
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал фото в кроссовках, которые ему подарили на день рождения.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».