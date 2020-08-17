Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции
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Президент рассказал, что работа над новой версией основного закона уже началась. Он также отметил, что уже отказался от двух предложенных версий Конституции, потому что они мало отличались от действующей. Ранее 17 августа Лукашенко исключил повторные выборы президента.В источнике
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