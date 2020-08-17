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Ведомости
Ведомости

Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции

Президент рассказал, что работа над новой версией основного закона уже началась. Он также отметил, что уже отказался от двух предложенных версий Конституции, потому что они мало отличались от действующей. Ранее 17 августа Лукашенко исключил повторные выборы президента.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Лукашенко назвал условие проведения новых президентских выборов

РИА Новости10:26
RT на русском

Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции

RT на русском09:59
Известия

Лукашенко назвал условие проведения новых выборов в Белоруссии

Известия10:06
URA.Ru

Лукашенко пообещал провести новые выборы президента Беларуси

URA.Ru10:04
Газета.Ru

Лукашенко согласен на внеочередные выборы после принятия новой конституции

Газета.Ru09:58
Lenta.ru

Лукашенко передумал и допустил новые выборы с одним условием

Lenta.ru10:11
BFM.ru

Лукашенко — рабочим: выборы можно провести после принятия новой конституции

BFM.ru04:10

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Украина отозвала посла в Белоруссии
BFM.ru10:19
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Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии
Коммерсантъ05:23
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Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
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Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Идея на несколько лет отошла на второстепенный план из-за неактуальности, так как 31 декабря либо выпадало на выходной, либо объявлялось нерабочим, однако в 2019 году и сейчас дискуссия вновь стала актуальной для россиян, поскольку федеральные власти приняли решение оставить 31 декабря рабочим днем.
Газета.Ru07:39
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Открыто новое лекарство от коронавируса

Ученые Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) при Чикагском университете в США идентифицировали уже используемое лекарство, которое эффективно в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru23:30
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс08:58
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Радий Хабиров подтвердил, что встреча с защитниками Куштау сорвалась

Яппаров был нашим защитником, а не активистом, — продолжает Габбасов, — он также является действующим адвокатом задержанных на Куштау активистов, жителей села Урняк, которым, несмотря на слова Хабирова, сегодня начали выносить по 7-15 суток ареста.
Эхо Москвы в Уфе09:20
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