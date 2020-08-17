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Daily Storm
Daily Storm

Лукашенко допустил передачу власти после изменения Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) и Минского автомобильного завода (МАЗ). Он отметил, что передаст президентские полномочия в случае изменения Основного закона страны.В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко назвал условие передачи полномочий

Газета.Ruвчера в 06:48
РБК

Лукашенко назвал условие передачи своих полномочий

РБКвчера в 07:47
РИА Новости

Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента

РИА Новостивчера в 08:43
ТАСС

Лукашенко «по-мужски поговорил» с рабочими. Не все захотели его услышать

ТАССвчера в 09:16
Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 17 августа

Интерфаксвчера в 13:54
Lenta.ru

Лукашенко объявил о готовности передать полномочия

Lenta.ruвчера в 06:56
Российская газета

Лукашенко заявил о возможности изменений в конституции Беларуси

Российская газетавчера в 04:41
КП - Беларусь

Лукашенко про изменение Конституции: Нельзя эту Конституцию никому отдавать - будет беда

КП - Беларусьвчера в 04:56

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

Самым доступным для населения оказался бензин в регионах Крайнего Севера, в Санкт-Петербурге и Москве — жители этих субъектов страны могут позволить себе больше всего топлива на свою зарплату.
Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина
Lenta.ruвчера в 17:39
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Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Идея на несколько лет отошла на второстепенный план из-за неактуальности, так как 31 декабря либо выпадало на выходной, либо объявлялось нерабочим, однако в 2019 году и сейчас дискуссия вновь стала актуальной для россиян, поскольку федеральные власти приняли решение оставить 31 декабря рабочим днем.
Газета.Ruвчера в 07:39
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«ЛУКОЙЛу» заблокировали вхождение в проект в Сенегале

Австралийская Woodside воспользовалась правом преимущественной покупки 40% доли Cairn Energy PLC в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) на шельфе Республики Сенегал после сообщений о намерении "ЛУКОЙЛа" приобрести эту часть.
Интерфаксвчера в 07:46
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Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газетавчера в 12:20