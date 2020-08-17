Лукашенко допустил передачу власти после изменения Конституции
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) и Минского автомобильного завода (МАЗ). Он отметил, что передаст президентские полномочия в случае изменения Основного закона страны.В источнике
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Лукашенко про изменение Конституции: Нельзя эту Конституцию никому отдавать - будет беда
КП - Беларусьвчера в 04:56