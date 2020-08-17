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Daily Storm
Daily Storm

Лукашенко допустил передачу власти после изменения Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) и Минского автомобильного завода (МАЗ). Он отметил, что передаст президентские полномочия в случае изменения Основного закона страны.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 17 августа

Интерфаксвчера в 13:54
Российская газета

Понедельник - день рабочий?

Российская газетавчера в 11:55
РИА Новости

Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента

РИА Новостивчера в 08:43
РБК

Лукашенко назвал условие передачи своих полномочий

РБКвчера в 07:47
Газета.Ru

Лукашенко назвал условие передачи полномочий

Газета.Ruвчера в 06:48
ТАСС

«Беларусь 1» в новостях обратила внимание на слова Лукашенко о новой конституции

ТАССвчера в 08:45
Lenta.ru

Лукашенко объявил о готовности передать полномочия

Lenta.ruвчера в 06:56
КП - Беларусь

Лукашенко про изменение Конституции: Нельзя эту Конституцию никому отдавать - будет беда

КП - Беларусьвчера в 04:56

Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Аналитик добавил, что на следующей неделе курс евро может упасть ниже 85 рублей, а доллар - до 72,5. Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
Газета.Ruвчера в 09:15
77

Правозащитники сообщили об аресте 30 протестующих в районе Куштау

Ишимбайский городской суд арестовал около 30 задержанных во время протестов на шихане Куштау в Башкирии, сообщила РИА Новости секретарь совета по правам человека при главе региона Зульфия Гайсина.
РИА Новостивчера в 10:49
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Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газетавчера в 12:20

Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского, рассказал о «невыносимых условиях» нахождения под арестом, сравнив их с советскими лагерями.
РБК17:59

Митрополит Минский навестил в больнице пострадавших в ходе протестов

Посетив палаты, экзарх сообщил всем пострадавшим, что Церковь молится об их скорейшем выздоровлении, и "выразил надежду на справедливое расследование преступлений, совершенных в ходе недавних протестных акций", сообщает сайт БПЦ.
Интерфаксвчера в 16:00