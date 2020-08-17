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Daily Storm
Daily Storm

Лукашенко допустил передачу власти после изменения Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) и Минского автомобильного завода (МАЗ). Он отметил, что передаст президентские полномочия в случае изменения Основного закона страны.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 17 августа

Интерфаксвчера в 13:54
Известия

Лукашенко назвал условие проведения новых выборов в Белоруссии

Известиявчера в 10:06
Газета.Ru

Лукашенко назвал условие передачи полномочий

Газета.Ruвчера в 06:48
РИА Новости

Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента

РИА Новостивчера в 08:43
ТАСС

Лукашенко «по-мужски поговорил» с рабочими. Не все захотели его услышать

ТАССвчера в 09:16
RT на русском

Лукашенко отверг возможность новых выборов в Белоруссии

RT на русскомвчера в 07:47
Lenta.ru

Лукашенко объявил о готовности передать полномочия

Lenta.ruвчера в 06:56
КП - Беларусь

Лукашенко про изменение Конституции: Нельзя эту Конституцию никому отдавать - будет беда

КП - Беларусьвчера в 04:56

Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что принятие решения по августовским выплатам на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения ряда инстанций, в том числе социального блока правительства.
Газета.Ru21:14
241

Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ruвчера в 15:24
158

В Белоруссии после трансляции разгона акций закрыли телеканал

В протоколе общего собрания, на котором присутствовали два человека, указано, что причиной увольнения Акберова стала трансляция видео с жестким разгоном акции протеста и мнения иностранных политологов о ситуации в Беларуси.
РБК22:34
5

Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомостивчера в 05:50
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Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Соглашение между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в Москве 22 октября 1992 года и предполагает функционирование торговых представительств на территории двух государств.
РИА Новостивчера в 05:39
45

Коллективный иммунитет к COVID-19 в Иркутской области составил 5,8%

Справка: Оценка популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 у населения Иркутской области в условиях пандемии проводилась с 23 июня по 19 июля Иркутским научно-исследовательским противочумным институтом совместно с министерством здравоохранения Иркутской области и управлением Роспотребнадзора по Иркутской области.
Российская газетавчера в 00:00
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Счетная палата выявила в СФУ неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей

Общая стоимость заключенных по результатам проверенных Счетной палатой закупок составила 8,75 млрд рублей, а экономия средств, осуществленная университетом, составила 4,6%. Кроме того, Счетная палата выявила и другие нарушения.
ТАСС17:26
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Гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор госпитализирован в Москве

Гор не раскрыл подробно причину пребывания, только вскользь заметил, что хочет исправить носовую перегородку, а компрессионные чулки нужны для того, чтобы избежать возникновение тромбов.
Topdaynews.ruвчера в 07:17
85

«Мы вас ожидали»: появился тизер новой игры про Бэтмена от WB Montreal

В Twitter студии WB Montreal появился свежий тизер новой игры про Бэтмена, в котором снова мелькают намёки на Суд Сов. В нём показывают своеобразный прицел, в центре которого мелькают разные знаки.
Игромания.рувчера в 11:31
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Налоговый прессинг и российский газ: латвийцев заставят покупать новые автомобили

В Латвии планируют ввести новый налог, который удорожит регистрацию подержанных автомобилей, более актуальных для латвийских экономических условий, но зато будет щадящим для покупателей дорогих электромобилей.
Sputnik Латвиявчера в 12:14

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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