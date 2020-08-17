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Daily Storm
Daily Storm

Лукашенко допустил передачу власти после изменения Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) и Минского автомобильного завода (МАЗ). Он отметил, что передаст президентские полномочия в случае изменения Основного закона страны.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 17 августа

Интерфаксвчера в 13:54
РБК

Лукашенко отказался уходить и пообещал новую Конституцию вместо выборов

РБКвчера в 14:35
Российская газета

Лукашенко заявил о возможности изменений в конституции Беларуси

Российская газетавчера в 04:41
Газета.Ru

Лукашенко назвал условие передачи полномочий

Газета.Ruвчера в 06:48
ТАСС

«Беларусь 1» в новостях обратила внимание на слова Лукашенко о новой конституции

ТАССвчера в 08:45
Lenta.ru

Лукашенко объявил о готовности передать полномочия

Lenta.ruвчера в 06:56
РИА Новости

Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента

РИА Новостивчера в 08:43
КП - Беларусь

Лукашенко про изменение Конституции: Нельзя эту Конституцию никому отдавать - будет беда

КП - Беларусьвчера в 04:56

Врачи раскрыли опасность яблок для здоровья

Эксперты объяснили, что можно есть с семечками − В яблоках много фруктозы, которая проходит через печень и превращается в сахарозу, − рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Залина Гусова.
Московский Комсомолец22:03
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Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ruвчера в 15:24
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96 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые инфицирования зарегистрированы в Междуреченске (22), Кемерове (20), Новокузнецке (16), Киселевске (8), Анжеро-Судженске (6), Ленинск-Кузнецком (6), Белово (5), Осинниках (5), Беловском МР (2), Березовском (2), Прокопьевске (1), Промышленновском МО (1), Таштагольском МР (1), Яйском МО (1). На 17 августа в Кузбассе у 5 215 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.comвчера в 02:07
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