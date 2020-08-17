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Daily Storm
Daily Storm

Лукашенко допустил передачу власти после изменения Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) и Минского автомобильного завода (МАЗ). Он отметил, что передаст президентские полномочия в случае изменения Основного закона страны.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко назвал условие передачи своих полномочий

РБК07:47
РИА Новости

Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента

РИА Новости08:43
Российская газета

Лукашенко заявил о возможности изменений в конституции Беларуси

Российская газета04:41
ТАСС

Лукашенко «по-мужски поговорил» с рабочими. Не все захотели его услышать

ТАСС09:16
Lenta.ru

Лукашенко объявил о готовности передать полномочия

Lenta.ru06:56
Московский Комсомолец

Лукашенко сообщил о работе над третьим вариантом конституции

Московский Комсомолец06:54
Газета.Ru

Лукашенко назвал условие передачи полномочий

Газета.Ru06:48
КП - Беларусь

Лукашенко про изменение Конституции: Нельзя эту Конституцию никому отдавать - будет беда

КП - Беларусь04:56

Президент Белоруссии Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник выступил перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), часть из которых объявила забастовку в знак солидарности с охватившими страну протестами.
Газета.Ru08:37
7

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
58

В Мариинском театре выявлены около 30 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в коллективе Мариинского театра в Санкт-Петербурге составляет около тридцати человек, из них трое госпитализированы в инфекционные стационары.
ТАСС09:54
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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомости05:50
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Минздрав Оренбуржья повторно возобновил плановую госпитализацию

В связи со стабильной ситуацией по COVID-19 Правительством и Минздравом Оренбургской области принято решение о возобновлении плановой госпитализации, но, как и планировалось ранее, в каждом районе региона будут смотреть непосредственно на существующую обстановку.
Orenday.ru07:29
2

Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом

Что касается масок, эксперты сообщают, что хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса, хотя и несколько хуже, чем медицинская, но успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.
Известия18:15
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