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Ведомости

Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции

Президент рассказал, что работа над новой версией основного закона уже началась. Он также отметил, что уже отказался от двух предложенных версий Конституции, потому что они мало отличались от действующей. Ранее 17 августа Лукашенко исключил повторные выборы президента.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Лукашенко допустил проведение новых выборов в Белоруссии после принятия новой конституции

ТАСС10:38
РИА Новости

Лукашенко не исключил перевыборы после принятия новой Конституции

РИА Новости10:26
РБК

Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции

РБК09:57
Коммерсантъ

Лукашенко допустил новые выборы после принятия новой конституции

Коммерсантъ10:04
RT на русском

Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции

RT на русском09:59
Газета.Ru

Лукашенко согласен на внеочередные выборы после принятия новой конституции

Газета.Ru09:58
Царьград

Лукашенко обещал новые выборы президента: "Будет так, мужики!"

Царьград10:16

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Украина отозвала посла в Белоруссии
BFM.ru10:19
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Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАСС11:37
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РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время от судейства главного арбитра встречи «Спартак»–«Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота красно-белых.
Известия11:43