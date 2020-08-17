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Ведомости

Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции

Президент рассказал, что работа над новой версией основного закона уже началась. Он также отметил, что уже отказался от двух предложенных версий Конституции, потому что они мало отличались от действующей. Ранее 17 августа Лукашенко исключил повторные выборы президента.В источнике
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RT на русском

Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции

RT на русском13:09
ТАСС

Лукашенко допустил проведение новых выборов в Белоруссии после принятия новой конституции

ТАСС10:38
Smolnarod.ru

Лукашенко допустил проведение новых выборов в Белоруссии

Smolnarod.ru09:51
Газета.Ru

Лукашенко согласен на внеочередные выборы после принятия новой конституции

Газета.Ru09:58
РБК

Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции

РБК09:57
РИА Новости

Лукашенко не исключил перевыборы после принятия новой Конституции

РИА Новости10:26
BFM.ru

Лукашенко — рабочим: выборы можно провести после принятия новой конституции

BFM.ru04:10

Председатель ОБСЕ предложил властям Белоруссии принять его с визитом

«Официальное предложение о визите действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра, министра иностранных дел и по делам Европы Эди Рамы и будущего председателя ОБСЕ, министра министра иностранных дел Швеции Анн Линде было направлено правительству Белоруссии для встречи с правительством и представителями оппозиции», — сообщили в пресс-службе.
ИА Красная Весна13:13
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