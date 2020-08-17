Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции
Смотрите также
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
Лукашенко заявил о едином с Путиным мнении о беспорядках
Внук Нурсултана Назарбаева Айсултан умер в возрасте 29 лет
Адвокат заявил, что жизни Ефремова угрожает опасность
Пушков объяснил неизбежность поражения Лукашенко
В направлении Белоруссии двигается колонна машин Росгвардии
Разработка шихана Куштау в Башкирии приостановлена
Неизвестные обстреляли сотрудников силовых структур в Ингушетии
Известная актриса Ирина Пегова загорает под Старицей
«Калашников» создал новый автомат АК-19
Наталья Водянова показала фото в купальнике с отдыха на яхте
У фильма Кристофера Нолана «Интерстеллар» появится сиквел
Светлана Бондарчук во второй раз вышла замуж
Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму
Стали известны слова Легкоступовой о причине травм накануне смерти
Президент Португалии спас двух тонущих девушек
Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии
Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии
Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента
Лукашенко прибыл на завод колесных тягачей в Минске
Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие
Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции
Минздрав Белоруссии подтвердил смерть двух участников акций протеста
Верховный суд запретил движение АУЕ в России
Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства
Украина отозвала посла в Белоруссии
В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку
В Свердловской области ослабили ряд ограничений из-за коронавируса
В Минтруде заявили о невозможности сделать 31 декабря выходным
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше
Президент рассказал, что работа над новой версией основного закона уже началась. Он также отметил, что уже отказался от двух предложенных версий Конституции, потому что они мало отличались от действующей. Ранее 17 августа Лукашенко исключил повторные выборы президента.В источнике
Подробнее о событии