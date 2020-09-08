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Lenta.ru
Lenta.ru

Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил проведение в стране досрочных выборов главы государства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который вместе с другими российскими журналистами взял интервью у белорусского лидера.В источнике
Александр Лукашенко
Мы готовы провести реформу конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов.
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Комсомольская правда

«Просто так не уйду»: Лукашенко рассказал, когда могут состояться досрочные выборы

Комсомольская правда07:13
РБК

Журналист передал слова Лукашенко о досрочных выборах

РБК07:48
Газета.Ru

Лукашенко допустил досрочные выборы после реформы Конституции

Газета.Ru07:25
Интерфакс

Президент Белоруссии не исключил досрочные выборы главы государства

Интерфакс07:17
Lenta.ru

Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов

Lenta.ru07:52
ТАСС

Лукашенко заявил, что он «просто так не уйдет»

ТАСС07:08
РИА Новости

Пресс-секретарь Тихановской: досрочных выборов при Лукашенко не будет

РИА Новости07:42

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