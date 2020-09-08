БСК направит на дивиденды по итогам первого полугодия 7,7 млрд рублей

«Башкирская содовая компания» направит 7,7 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам 1-го полугодия 2020 года, это на 2,7 млрд больше плановых показателей, об этом стало известно на заседании совета директоров компании, проходящем в эти минуты в региональном Правительстве.