Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил проведение в стране досрочных выборов главы государства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который вместе с другими российскими журналистами взял интервью у белорусского лидера.В источнике
Мы готовы провести реформу конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов.
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«Просто так не уйду»: Лукашенко рассказал, когда могут состояться досрочные выборы
Комсомольская правда07:13