Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов
Смотрите также
Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой
Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Меркель заявила, что вердикт по «Северному потоку — 2» будет общеевропейским
Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований
Посол России вызван в МИД Сербии из-за поста Захаровой
Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход
Жена игрока «Рубина» Тарасова перешла в «Ак Барс»
Лукашенко заявил, что, возможно, он немного пересидел на своем посту
Лукашенко даст большое интервью российским журналистам
Лукашенко объяснил свое появление на публике с автоматом в руках
Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой
Меркель заявила, что вердикт по «Северному потоку — 2» будет общеевропейским
Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S
На Украине заявили, что откажутся от российской вакцины от COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил проведение в стране досрочных выборов главы государства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который вместе с другими российскими журналистами взял интервью у белорусского лидера.В источнике
Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов.
Подробнее о событии
«Просто так не уйду»: Лукашенко рассказал, когда могут состояться досрочные выборы
Комсомольская правда07:13