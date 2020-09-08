Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил проведение в стране досрочных выборов главы государства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который вместе с другими российскими журналистами взял интервью у белорусского лидера.В источнике
Александр Лукашенко
Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов.
Подробнее о событии
РБК

Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из кризиса

РБК09:35
Lenta.ru

Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов

Lenta.ru07:52
РИА Новости

Пресс-секретарь Тихановской: досрочных выборов при Лукашенко не будет

РИА Новости07:42
Телеканал 360°

Лукашенко не исключил проведение досрочных президентских выборов

Телеканал 360°07:22
Интерфакс

Президент Белоруссии не исключил досрочные выборы главы государства

Интерфакс07:17
Комсомольская правда

«Просто так не уйду»: Лукашенко рассказал, когда могут состояться досрочные выборы

Комсомольская правда07:13
Газета.Ru

Лукашенко допустил досрочные выборы после реформы Конституции

Газета.Ru07:25
КП - Беларусь

Лукашенко заявил, что готов провести реформу Конституции и новые выборы. Латушко: «Власти пытаются выиграть время»

КП - Беларусь08:50

Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой

Исчезнувшая накануне и задержанная на украинской границе член Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова пыталась сбежать к сестре на Украину, заявил действующий белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает «Вести 24».
Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой
Ведомости07:00
631

Губернатор Петербурга ответил на слухи про свою отставку

Санкт-Петербург, 8 сентября 2020, 14:02 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опроверг слухи о своей отставке и объяснил причину, из-за которой на официальных документах вместо его подписи стояла вице-губернатора Валерия Пикалева.
REGNUM07:02
35

Меркель заявила, что вердикт по «Северному потоку — 2» будет общеевропейским

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что конечное решение по "Северному потоку - 2" в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального не принято, но оно будет носить общеевропейский, а не германский характер, передает РИА "Новости".
Газета.Ru08:50
366

Среди 10 миллионов звезд не нашли ни одного признака жизни

Ученые из Кертинского университета Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) (Австралия) обследовали созвездие Велы (Паруса) и не уловили оттуда ни одного сигнала, который мог бы указывать на наличие разумной жизни.
МИР 2407:32

Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.
РИА Новости09:40
533

Посол России вызван в МИД Сербии из-за поста Захаровой

Ситуация вокруг высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу встречи президентов Сербии и США Александара Вучича и Дональда Трампа исчерпана и не отразится на российско-сербских отношениях, заявил глава сербского МИДа, первый вице-премьер Ивица Дачич.
Газета.Ruвчера в 09:31
1,1K

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
924

Легендарный ЗИЛ возродят в виде полноприводного внедорожника

Автомобиль представляет собой армейский внедорожник, адаптированный для спецподразделений США, в основе которого лежит платформа Jeep, а под капотом установлен бензиновый мотор HEMI V8 от Chrysler Group объемом 6,4 литра или дизельный агрегат на 6,0 литра.
Новые автомобили09:07
109

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUMвчера в 08:19
367