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CT news

Лукашенко допустил проведение досрочных выборов в Белоруссии

Ранее Александр Лукашенко заявил, что проведение досрочного голосования возможно только в том случае, если произойдет реформирование Конституции. После выборов, которые состоялись в республике Беларусь девятого августа, в стране начались массовые беспорядки.В источнике
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ТАСС

Лукашенко не исключил проведения досрочных президентских выборов

ТАСС08:08
РИА Новости

Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов

РИА Новости05:31
Телеканал 360°

Лукашенко заявил, что за него проголосовали не меньше белорусов, чем раньше

Телеканал 360°06:15
Известия

Лукашенко не исключил проведения досрочных выборов президента

Известия05:29
Газета.Ru

Лукашенко назвал условие для проведения досрочных президентских выборов

Газета.Ru05:26
РБК

Лукашенко заявил о склонности провести досрочные президентские выборы

РБК08:05
Интерфакс

Президент Белоруссии не исключил досрочные выборы главы государства

Интерфаксвчера в 07:17

Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

Психиатрическую экспертизу Олега Соколова огласили в закрытом режиме

Результаты психолого-психиатрического освидетельствования экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, оглашались в суде в Петербурге в закрытом формате.
Интерфакс10:47
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Программу кэшбэка на туры по России предложили продлить до конца года

Правительство РФ считает, что программу кэшбэка на туры по России нужно продлить как минимум до конца года, захватив новогодние каникулы, заявил в среду на совещании президента Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Интерфакс08:51
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ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUM04:20
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