Лукашенко допустил проведение досрочных выборов в Белоруссии
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Ранее Александр Лукашенко заявил, что проведение досрочного голосования возможно только в том случае, если произойдет реформирование Конституции. После выборов, которые состоялись в республике Беларусь девятого августа, в стране начались массовые беспорядки.В источнике
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