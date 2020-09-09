Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
CT news
CT news

Лукашенко допустил проведение досрочных выборов в Белоруссии

Ранее Александр Лукашенко заявил, что проведение досрочного голосования возможно только в том случае, если произойдет реформирование Конституции. После выборов, которые состоялись в республике Беларусь девятого августа, в стране начались массовые беспорядки.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Лукашенко не исключил проведения досрочных президентских выборов

ТАСС08:08
РБК

Лукашенко заявил о склонности провести досрочные президентские выборы

РБК08:05
Интерфакс

Президент Белоруссии не исключил досрочные выборы главы государства

Интерфаксвчера в 07:17
Известия

Лукашенко не исключил проведения досрочных выборов президента

Известия05:29
Газета.Ru

Лукашенко назвал условие для проведения досрочных президентских выборов

Газета.Ru05:26
РИА Новости

Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов

РИА Новости05:31
Телеканал 360°

Лукашенко заявил, что за него проголосовали не меньше белорусов, чем раньше

Телеканал 360°06:15

Марию Колесникову арестовали, она находится в СИЗО в Минске

По данным Александра Колесникова, старший следственной группы главного следственного управления СК Василюк сообщил об аресте Колесниковой и предложил привезти ей передачу в СИЗО №1 Минска на улице Володарского.
МонаВиста07:27
1,7K

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ruвчера в 07:01

«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» рассказала о своей болезни

Среди пришедших на церемонию был замечен Станислав Дужников, который снимался в сериале «Воронины» в роли Лени — сына Николая Воронина, роль которого на протяжении десяти лет играл Борис Клюев.
Слово и Деловчера в 09:21
120

В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными

Депутат Верховной Рады от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Янченко назвала немытыми и нечесаными детей, живущих в зоне военного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru07:26
2

В Брянске на взятке попались высокопоставленные сотрудники ГИБДД

Брянск, 9 сентября 2020, 16:33 — REGNUM Уголовное дело по подозрению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении трёх высокопоставленных сотрудников МРЭО ГИБДД УМВД России по Брянской области.
REGNUM09:33
23