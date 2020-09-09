Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
CT news
CT news

Лукашенко допустил проведение досрочных выборов в Белоруссии

Ранее Александр Лукашенко заявил, что проведение досрочного голосования возможно только в том случае, если произойдет реформирование Конституции. После выборов, которые состоялись в республике Беларусь девятого августа, в стране начались массовые беспорядки.В источнике
Подробнее о событии
Известия

Лукашенко не исключил проведения досрочных выборов президента

Известиявчера в 05:29
РБК

Лукашенко заявил о склонности провести досрочные президентские выборы

РБКвчера в 08:05
ИА Красная Весна

Лукашенко допустил возможность проведения досрочных президентских выборов

ИА Красная Веснавчера в 06:29
Царьград

Лукашенко «пересидел», но Россию волнует другое - в республике случится перелом власти

Царьградвчера в 13:59
Газета.Ru

Лукашенко назвал условие для проведения досрочных президентских выборов

Газета.Ruвчера в 05:26
РИА Новости

Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов

РИА Новостивчера в 05:31
Интерфакс

Президент Белоруссии не исключил досрочные выборы главы государства

Интерфакс8 сентября в 07:17

Компания построит в Новосибирской области завод за 10 млрд рублей

Компания построит в Новосибирской области завод за 10 млрд рублей Nestle Purina PetCare (входит в группу Nestle S. A.) построит к 2023 году в Новосибирской области завод по производству кормов для домашних животных.
Компания построит в Новосибирской области завод за 10 млрд рублей
Коммерсантъ Новосибирсквчера в 10:07
1

Ефремов объявил, что Пашаев не будет представлять его в апелляции

Актер Михаил Ефремов, признанный виновным по делу о смертельном ДТП, заявил, что его адвокат Эльман Пашаев не будет представлять его в апелляции, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.
Газета.Ruвчера в 15:02
223

Zigbee Alliance создает стандарт для систем «умный дом»

Накануне было заявлено, что окончательная версия стандарта для систем «умный дом» будет готова к концу текущего года, при этом все заинтересованные компании получат доступ к данным лишь в следующем, 2021 году.
Faktomвчера в 07:38

Главы МИД G7 призвали Россию наказать виновных по делу Навального

Министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных.
Ведомостивчера в 02:24
2,8K