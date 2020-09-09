Лукашенко допустил проведение досрочных выборов в Беларуси
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Лукашенко отметил, что при изменении Конституции будет необходимо «прописать выборы президента». Глава Беларуси заявил, что выступает за досрочные выборы главы государства.В источнике
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