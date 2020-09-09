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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Лукашенко допустил проведение досрочных выборов в Беларуси

Лукашенко отметил, что при изменении Конституции будет необходимо «прописать выборы президента». Глава Беларуси заявил, что выступает за досрочные выборы главы государства.В источнике
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Царьград

Лукашенко «пересидел», но Россию волнует другое - в республике случится перелом власти

Царьград13:59
ТАСС

Лукашенко не исключил проведения досрочных президентских выборов

ТАСС08:08
Интерфакс

Президент Белоруссии не исключил досрочные выборы главы государства

Интерфаксвчера в 07:17
Известия

Лукашенко не исключил проведения досрочных выборов президента

Известия05:29
Газета.Ru

Лукашенко назвал условие для проведения досрочных президентских выборов

Газета.Ru05:26
РИА Новости

Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов

РИА Новости05:31
РБК

Лукашенко заявил о склонности провести досрочные президентские выборы

РБК08:05

Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал ее как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря», ‒ рассказали в центре.
Ведомости12:44
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Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии

До сих пор обязательным условием для участия в конкурсе на премию "Оскар" был показ фильма в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день.
Чеченская Республика Сегодня03:15
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Суд признал нарушения на производстве аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Арбитражный суд Свердловской области признал виновным Уральский приборостроительный завод (УПЗ) в нарушении требования работы по лицензии во время производства аппаратов ИВЛ на 7,4 миллиарда рублей.
Компания05:22
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Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

Киев не выполнил обещаний, данных президенту РФ Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, РФ, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, считает бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале.
РИА Новости14:14

Пашаев обещал актёру Ефремову минимальное наказание за смертельное ДТП

Адвокат Эльман Пашаев обещал актёру Михаилу Ефремову, что своей защитой добьётся минимального наказания — или приговора, не связанного с лишением свободы, или отбывания срока в колонии-поселении.
News.ru13:04
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