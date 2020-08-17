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Inc-news.ru
Inc-news.ru

Лукашенко допустил проведение повторных выборов в Белоруссии

В ходе визита на Минский завод колесных тягачей президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы республики.В источнике
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РБК

Лукашенко отказался уходить и пообещал новую Конституцию вместо выборов

РБКвчера в 14:35
Газета.Ru

Лукашенко считает возможным повторные выборы после принятия новой Конституции

Газета.Ruвчера в 13:51
BFM.ru

Лукашенко — рабочим: выборы можно провести после принятия новой конституции

BFM.ruвчера в 04:10
РИА Новости

Лукашенко не исключил перевыборы после принятия новой Конституции

РИА Новостивчера в 10:26
URA.Ru

Лукашенко пообещал провести новые выборы президента Беларуси

URA.Ruвчера в 10:04
Smolnarod.ru

Лукашенко допустил проведение новых выборов в Белоруссии

Smolnarod.ruвчера в 09:51
ТАСС

Лукашенко допустил проведение новых выборов в Белоруссии после принятия новой конституции

ТАССвчера в 10:38

Мишустин назвал безобразием ситуацию с обустройством погранпереходов

Премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения временного пункта пропуска у недавно построенного моста между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ заявил о низкой эффективности программы по строительству и модернизации пунктов погранпереходов.
Российская газетавчера в 05:57
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США планируют разместить в Японии ракеты средней дальности

В интервью японскому изданию Nikkei спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Соединенные Штаты не исключают возможности размещения в ракет средней дальности в Азиатском регионе, в частности в Японии.
Военное деловчера в 05:38
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США опасаются продажи С-400 в Иран после снятия оружейного эмбарго

Аналитики Фонда, созданного специально для защиты демократий, Шейн Прейсуотер и Брэдли Боуман выразили уверенность в том, что Иран сразу же после снятия эмбарго бросится покупать вооружение и авиацию у Китая и РФ.
Discover2416 августа в 04:34
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