Лукашенко допустил проведение повторных выборов в Белоруссии
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В ходе визита на Минский завод колесных тягачей президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы республики.В источнике
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