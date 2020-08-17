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Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил проведение ещё одних выборов в республике в случае принятия новой Конституции. По его словам, обновлённая редакция основного закона должна быть принята на референдуме.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Лукашенко пообещал провести новые выборы президента Беларуси

URA.Ru10:04
Газета.Ru

Лукашенко считает возможным повторные выборы после принятия новой Конституции

Газета.Ru13:51
ТАСС

Лукашенко допустил проведение новых выборов в Белоруссии после принятия новой конституции

ТАСС10:38
РИА Новости

Лукашенко не исключил перевыборы после принятия новой Конституции

РИА Новости10:26
РБК

Лукашенко отказался уходить и пообещал новую Конституцию вместо выборов

РБК14:35
Smolnarod.ru

Лукашенко допустил проведение новых выборов в Белоруссии

Smolnarod.ru09:51
BFM.ru

Лукашенко — рабочим: выборы можно провести после принятия новой конституции

BFM.ru04:10

В Кирове пьяный сын экс-депутата Госдумы Доронина устроил гонки с ДПС

Сотрудники ДТП города Кирова задержали за вождение в нетрезвом виде 23-летнего сына бывшего депутата Государственной Думы от "Справедливой России" Сергея Доронина- Тимура, передает в понедельнику Telegram-канал Lshot.
SM News Киров16:08

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Идея на несколько лет отошла на второстепенный план из-за неактуальности, так как 31 декабря либо выпадало на выходной, либо объявлялось нерабочим, однако в 2019 году и сейчас дискуссия вновь стала актуальной для россиян, поскольку федеральные власти приняли решение оставить 31 декабря рабочим днем.
Газета.Ru07:39
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Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Аналитик добавил, что на следующей неделе курс евро может упасть ниже 85 рублей, а доллар - до 72,5. Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
Газета.Ru09:15
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В МИД России оценили соглашение об увеличении контингента США в Польше

Наращивание военного присутствия США в Польше будет способствовать эскалации напряженности у западных границ России, заявила в понедельник, 17 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.
Известия13:58
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русском11:45
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Таяние льда в Гренландии ускоряется и уже прошло точку невозврата

Открытие, опубликованное 13 августа, в журнале Nature Communications Earth and Environment, значит, что ледники Гренландии прошли своего рода переломный момент, когда снегопад, ежегодно пополняющий ледяной покров, не успевает за льдом, который течет в океан с ледников.
Сайт интересных новостейвчера в 03:52
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