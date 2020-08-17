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Ведомости
Ведомости

Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции

Президент рассказал, что работа над новой версией основного закона уже началась. Он также отметил, что уже отказался от двух предложенных версий Конституции, потому что они мало отличались от действующей. Ранее 17 августа Лукашенко исключил повторные выборы президента.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко считает возможным повторные выборы после принятия новой Конституции

Газета.Ru13:51
BFM.ru

Лукашенко — рабочим: выборы можно провести после принятия новой конституции

BFM.ru04:10
РБК

Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции

РБК11:10
ТАСС

Лукашенко допустил проведение новых выборов в Белоруссии после принятия новой конституции

ТАСС10:38
РИА Новости

Лукашенко не исключил перевыборы после принятия новой Конституции

РИА Новости10:26
Smolnarod.ru

Лукашенко допустил проведение новых выборов в Белоруссии

Smolnarod.ru09:51
URA.Ru

Последние новости о протестах в Беларуси. Лукашенко согласился на перевыборы и обещал не бить людей

URA.Ru12:24

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русском11:45
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У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса

У журналистов правительственного пресс-пула, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, в ходе регулярного тестирования выявлены новые положительные тесты на коронавирус.
Вести.Ru11:28
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Два грибника подорвались на снаряде в лесу в Клинском районе

Грибникам была оказана медицинская помощь и Сергея отпустили домой, его ранения оказались хоть и многочисленными, но не глубокими, а вот Андрею повезло меньше - он был ранен в шею и медики решили оставить его в стационаре под наблюдением.
Комсомольская правда10:10
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Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газета12:20

Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Аналитик добавил, что на следующей неделе курс евро может упасть ниже 85 рублей, а доллар - до 72,5. Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
Газета.Ru09:15
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