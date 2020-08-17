Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции
Смотрите также
Полина Гагарина засветила грудь в танце с Цискаридзе
Светлана Бондарчук во второй раз вышла замуж
Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
Самолёт Минобороны доставил из Сирии 26 российских детей
Кабмин предложит продление выплат борющимся с коронавирусом медикам
К границе с Белоруссией движется военная техника
Актер и режиссер Николай Губенко умер за день до своего 79-летия
В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше
SANA: при ударе самолета США в Сирии погиб один военный
Задержанного в Белоруссии диджея в изоляторе избил замглавы МВД страны
Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии
Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля
В Хабаровске снизилось число митингующих в поддержку Фургала
Вечер памяти Виктора Цоя пройдет в Чите
Зарубежная недвижимость остается без движения
Внук Нурсултана Назарбаева Айсултан умер в возрасте 29 лет
Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии
Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии
Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие
Лукашенко допустил передачу власти после изменения Конституции
Вертолёт Лукашенко приземлился на территории МЗКТ
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции
Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Самолёт Минобороны доставил из Сирии 26 российских детей
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
«Барселона» подтвердила отставку Сетьена с поста главного тренера
Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства
«Остается только война»: японцев возмутила отмена поездок на Курилы
Ледниковый покров Гренландии растаял до точки невозврата
Альянс Китая и России ударил по позициям доллара
Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил проведение ещё одних выборов в республике в случае принятия новой Конституции. По его словам, обновлённая редакция основного закона должна быть принята на референдуме.В источнике
Подробнее о событии