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Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил проведение ещё одних выборов в республике в случае принятия новой Конституции. По его словам, обновлённая редакция основного закона должна быть принята на референдуме.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко считает возможным повторные выборы после принятия новой Конституции

Газета.Ruвчера в 13:51
РБК

Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции

РБКвчера в 11:10
Smolnarod.ru

Лукашенко допустил проведение новых выборов в Белоруссии

Smolnarod.ruвчера в 09:51
РИА Новости

Лукашенко не исключил перевыборы после принятия новой Конституции

РИА Новостивчера в 10:26
URA.Ru

Лукашенко пообещал провести новые выборы президента Беларуси

URA.Ruвчера в 10:04
ТАСС

Лукашенко допустил проведение новых выборов в Белоруссии после принятия новой конституции

ТАССвчера в 10:38
BFM.ru

Лукашенко — рабочим: выборы можно провести после принятия новой конституции

BFM.ruвчера в 04:10

Белорусские националисты предложили свою программу развития страны

3. введение уголовной ответственности за публичные высказывания, которые оспаривают существование отдельной белорусской нации и/или её исторического права на собственное государство.
Евразия Dailyвчера в 03:32
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В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше

"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов", - так ответила она на подписание соглашения между США и Польшей.
Газета.Ru17:08
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Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Аналитик добавил, что на следующей неделе курс евро может упасть ниже 85 рублей, а доллар - до 72,5. Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
Газета.Ruвчера в 09:15
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Зарубежная недвижимость остается без движения

Парламентарии не спешат избавляться от домов и квартир за границей Согласно опубликованным декларациям о доходах депутатов Госдумы и членов Совета федерации, у почти трех десятков парламентариев и членов их семей есть собственность за границей.
Коммерсантъвчера в 18:13
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Киану Ривз подтвердил возобновление съемок «Матрицы 4» в Берлине (видео)

На днях Киану Ривз дал онлайн-интервью Associated Press, обсудив свой предстоящий фильм «Билл и Тед», но во время этой беседы актер также упомянул о возобновлении съемок «Матрицы 4». Исполнитель роли Нео сообщил, что актеры и съемочная команда проекта вновь взялись за работу, соблюдая все необходимые протоколы безопасности в связи с пандемией COVID-19: Это прекрасно.
Popcornnews.ru18:30