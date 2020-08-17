Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил проведение ещё одних выборов в республике в случае принятия новой Конституции. По его словам, обновлённая редакция основного закона должна быть принята на референдуме.В источнике
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