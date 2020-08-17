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Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил проведение ещё одних выборов в республике в случае принятия новой Конституции. По его словам, обновлённая редакция основного закона должна быть принята на референдуме.В источнике
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Телеканал 360°

Перевыборы президента в обмен на новую Конституцию. Что задумал Лукашенко?

Телеканал 360°17:01
Газета.Ru

Лукашенко считает возможным повторные выборы после принятия новой Конституции

Газета.Ruвчера в 13:51
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:32
ТАСС

Лукашенко допустил проведение новых выборов в Белоруссии после принятия новой конституции

ТАССвчера в 10:38
РИА Новости

Лукашенко не исключил перевыборы после принятия новой Конституции

РИА Новостивчера в 10:26
Smolnarod.ru

Лукашенко допустил проведение новых выборов в Белоруссии

Smolnarod.ruвчера в 09:51
BFM.ru

Лукашенко — рабочим: выборы можно провести после принятия новой конституции

BFM.ruвчера в 04:10

Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Альянс Китая и России ударил по позициям доллара
Газета.Ruвчера в 15:24
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В Благовещенске из-за опасного явления ввели режим ЧС

Благовещенск, 18 августа 2020, 03:50 — REGNUM В Благовещенске Амурской области из-за сильного ливня власти приняли решение ввести режим ЧС и открыть пункты временного размещения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.
REGNUM20:50
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Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАССвчера в 11:37
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Михаил Мишустин прибыл в Благовещенск

Благовещенск, 17 августа 2020, 10:26 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Благовещенск, столица Амурской области станет последней точкой недельного дальневосточного турне главы правительства.
REGNUMвчера в 03:26
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