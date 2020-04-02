Политика
РБКЛукашенко допустил создание единой валюты с Россией
Лукашенко пояснил, что не хочет этого повторять. В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией. Договор о создании Союзного государства был подписан Москвой и Минском в 1999 году.
Читать в источнике
Оценить402
с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о создании Союзного государства с Россией, рассказал о "железобетонном принципе" страны, сообщает БелТА.Газета.Ru05:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Не хватает доверия. Политолог оценил возможности интеграции Белоруссии и России
Национальная служба новостей08:26
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
Энергетика
Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
Общество
Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции
Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
Кино
В исторической драме «Маленькие женщины» нашли киноляп
В фильме Греты Гервиг "Маленькие женщины" нашли киноляп.
Общество
Тиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков уйдет с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Он намерен сделать это в ближайшие несколько недель.
Политика
США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
Происшествия
Уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
В уфимском микрорайоне Затон оштрафовали на 15 тысяч рублей 33-летнего мужчину за нарушение режима самоизоляции.
Авто
Mazda отзывает в России один автомобиль
Политика
Врио главы Коми назначен Владимир Уйба
Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Футбол
«Крылья Советов» находятся на грани принудительной ликвидации клуба
«Крылья Советов» в ближайшее время могут быть признаны банкротами. Эту информацию озвучили в Счётной палате Самарской области.
Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Политика
Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО
Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
Общество
В Италии российским медикам сварили борщ
В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Шоу-бизнес
Яна Кудрявцева снова ждет ребенка
В день смеха Яна Кудрявцева решила заявить о том, что забеременела во второй раз.
Общество
В России разрешат производить медицинские маски без лицензии
Здоровье
На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ
Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение
"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
Происшествия
РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД
Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.
Политика
Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения
Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заразился ребенок
Среди 14-ти жителей региона, больных коронавирусной инфекцией, есть один ребенок.
Политика
Губернатор Архангельской области Орлов объявил об отставке
Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".
Общество
В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта
Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
Политика
Путин: в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом.
Происшествия
Первый липчанин наказан в суде за нарушение самоизоляции
Сегодня стало известно, что суд назначил ему наказание в виде предупреждения на первый раз.
Политика
Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с коронавирусом
Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Биатлон
СБР обвинил Драчева в растрате денег на жену
Союз биатлонистов России (СБР), в лице исполнительного директора Сергея Голикова, обвинил главу СБР Владимира Драчева в растрате денег союза на супругу и ее нужды.
Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.