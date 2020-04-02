с чего всё началось

Лукашенко пояснил, что не хочет этого повторять. В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией. Договор о создании Союзного государства был подписан Москвой и Минском в 1999 году.

Политика Путин продлил режим нерабочих дней Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.

Общество Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.

Общество Тиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф-банка Бизнесмен Олег Тиньков уйдет с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Он намерен сделать это в ближайшие несколько недель.

Политика США оплатили половину доставленной из России медпомощи Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.

Политика Врио главы Коми назначен Владимир Уйба Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.

Общество В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.

Общество В Италии российским медикам сварили борщ В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.

Шоу-бизнес Яна Кудрявцева снова ждет ребенка В день смеха Яна Кудрявцева решила заявить о том, что забеременела во второй раз.

Общество Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение "С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Происшествия РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.

Политика Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.

Политика Губернатор Архангельской области Орлов объявил об отставке Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".

Общество В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Общество В Италии выявили новые особенности коронавируса Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».

Биатлон СБР обвинил Драчева в растрате денег на жену Союз биатлонистов России (СБР), в лице исполнительного директора Сергея Голикова, обвинил главу СБР Владимира Драчева в растрате денег союза на супругу и ее нужды.