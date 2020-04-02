Политика

РБКРБКЛукашенко допустил создание единой валюты с Россией

Лукашенко пояснил, что не хочет этого повторять. В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией. Договор о создании Союзного государства был подписан Москвой и Минском в 1999 году.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о создании Союзного государства с Россией, рассказал о "железобетонном принципе" страны, сообщает БелТА
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Газета.Ru05:53

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Не хватает доверия. Политолог оценил возможности интеграции Белоруссии и России

Национальная служба новостей08:26

Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии

Известия05:51

Лукашенко призвал Россию отказаться от «имперских замашек»

РИА Новости06:59

Лукашенко посетовал на «имперские замашки» России

Lenta.ru06:35

Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве

ТАСС06:24

Лукашенко выступил за нейтральную валюту в Союзном государстве

Коммерсантъ07:08

Лукашенко рассказал о «железобетонном принципе» Белоруссии

Газета.Ru05:53
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Спорт

Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом

Lenta.ru 11:43
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Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
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Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК 10:43
Общество

Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции

Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
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В исторической драме «Маленькие женщины» нашли киноляп

В фильме Греты Гервиг "Маленькие женщины" нашли киноляп.
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Тиньков покинет пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков уйдет с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка. Он намерен сделать это в ближайшие несколько недель.
Коммерсантъ 10:16
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
Происшествия

Уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

В уфимском микрорайоне Затон оштрафовали на 15 тысяч рублей 33-летнего мужчину за нарушение режима самоизоляции.
Уфа1.ру 10:02
Авто

Mazda отзывает в России один автомобиль

110km.ru вчера в 05:22
Политика

Врио главы Коми назначен Владимир Уйба

Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Известия 11:35
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Футбол

«Крылья Советов» находятся на грани принудительной ликвидации клуба

«Крылья Советов» в ближайшее время могут быть признаны банкротами. Эту информацию озвучили в Счётной палате Самарской области.
Metaratings вчера в 07:08
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Политика

Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 20:01
Общество

В Италии российским медикам сварили борщ

В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Российская газета 11:44
Шоу-бизнес

Яна Кудрявцева снова ждет ребенка

В день смеха Яна Кудрявцева решила заявить о том, что забеременела во второй раз.
Татарстан Сегодня 05:50
Общество

В России разрешат производить медицинские маски без лицензии

RT на русском 08:42
Здоровье

На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Pravda.Ru 03:38
Общество

Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение

"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
РИА Новости 10:59
Происшествия

РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД

Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 10:29
Политика

Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения

Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
РИА Новости 12:09
Здоровье

В Саратовской области коронавирусом заразился ребенок

Среди 14-ти жителей региона, больных коронавирусной инфекцией, есть один ребенок.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:24
Политика

Губернатор Архангельской области Орлов объявил об отставке

Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".
Интерфакс - Россия 09:58
Общество

В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта

Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
REGNUM 03:28
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Политика

Путин: в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом.
РЕН ТВ 10:07
Происшествия

Первый липчанин наказан в суде за нарушение самоизоляции

Сегодня стало известно, что суд назначил ему наказание в виде предупреждения на первый раз.
Kursk.com 11:35
Политика

Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с коронавирусом

Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Газета.Ru 11:06
Биатлон

СБР обвинил Драчева в растрате денег на жену

Союз биатлонистов России (СБР), в лице исполнительного директора Сергея Голикова, обвинил главу СБР Владимира Драчева в растрате денег союза на супругу и ее нужды.
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Земфира выпустила новую песню про Крым

Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Московский Комсомолец вчера в 14:42
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