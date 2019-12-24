Общество
Pravda.RuЛукашенко: Москва отказалась продавать Минску газ за российские рубли
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти России отказали Минску в продаже газа и нефти за российские рубли. Белорусский лидер не исключил, что будет искать альтернативу российским поставкам газа и нефти, если не удастся урегулировать вопрос стоимости.
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Я точно так поступлю. Я буду искать альтернативу, а ее все равно надо искать. И я это не скрываю, я это от руководства России не скрываю.
с чего всё началось
Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если РФ установит слишком высокую цену
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если Россия установит слишком высокую цену на эти ресурсы. Об этом он сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".Эхо Москвывчера в 06:23
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Лукашенко о сниженных ценах на газ: Мы с вами, как я образно скажу сейчас, в окопах гнили вместе
КП - Беларусьвчера в 07:03
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