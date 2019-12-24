Общество

Pravda.RuPravda.RuЛукашенко: Москва отказалась продавать Минску газ за российские рубли

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти России отказали Минску в продаже газа и нефти за российские рубли. Белорусский лидер не исключил, что будет искать альтернативу российским поставкам газа и нефти, если не удастся урегулировать вопрос стоимости.
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Александр Лукашенко
Я точно так поступлю. Я буду искать альтернативу, а ее все равно надо искать. И я это не скрываю, я это от руководства России не скрываю.
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