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Лукашенко готовит обращение к народу Белоруссии

Минск, 13 августа 2020, 23:19 — REGNUM Экстренное обращение к согражданам готовит белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает 13 августа «Коммерсант FM». Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.В источнике
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Комсомольская правда

Выступление Александра Лукашенко: СМИ сообщили, что президент Белоруссии готовит срочное обращение к нации

Комсомольская правдавчера в 16:16
РИА Новости

СМИ: Лукашенко готовит обращение к народу Белоруссии

РИА Новостивчера в 16:29
Московский Комсомолец

Лукашенко готовит срочное обращение к нации

Московский Комсомолецвчера в 16:24
Газета.Ru

Лукашенко выступит со срочным обращением к народу

Газета.Ruвчера в 16:22
РБК

СМИ сообщили о планах Лукашенко выступить с обращением к народу

РБКвчера в 16:29
Lenta.ru

Анонсировано экстренное обращение Лукашенко к белорусам

Lenta.ruвчера в 16:11
Фонтанка.Ру

«Коммерсантъ»: Лукашенко готовит срочное обращение к нации

Фонтанка.Рувчера в 16:11

В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок
ТАССвчера в 13:18
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Twitch анонсировала турнир по Fall Guys

Fall Guys: Ultimate Knockout вышла 4 августа на ПК и PlayStation 4. В день релиза из-за наплыва игроков разработчикам пришлось отключить серверы: пиковый онлайн в Steam в первый день превысил 100 тыс. человек, а общее количество скачиваний Fall Guys на PS4 составило более 1,5 млн.
CyberSport.ru12 августа в 06:15

Электрический седан Lucid Air сможет проехать на одном заряде 830 км

По данным испытаний, Lucid Air имеет сертифицированный EPA электрический пробег в 832 км, что превышает 647-километровый пробег Model S на ошеломляющие 185 км. Таким образом, Lucid Aid официально является первым сертифицированным электромобилем с 830-километровым запасом хода после оценки FEV North America.
32CARS.ru12 августа в 04:07
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ruвчера в 03:24
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В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ruвчера в 07:13
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний граждан на прошедших в стране акциях протеста, которые возникли после выборов главы государства.
Известиявчера в 15:27
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новостивчера в 10:32
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