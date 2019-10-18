Политика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство. Об этом Лукашенко рассказал на встрече в Академии управления в Минске, пишет БЕЛТА.
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Лукашенко и Ельцин в шутку предлагали президенту США возглавить Союзное государство

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