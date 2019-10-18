Политика
Lenta.ruЛукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство. Об этом Лукашенко рассказал на встрече в Академии управления в Минске, пишет БЕЛТА.
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Происшествия
Пропавшую модель нашли мертвой в залитом бетоном ящике
Московский Комсомолец 05:40
Общество
«Россети» построили новую подстанцию для «Северного потока – 2»
Сегодня, 18 октября, в Кингисеппском районе Ленинградской области состоялась торжественная церемония запуска в эксплуатацию новой подстанции мощностью 110 кВ «Кузёмкино», принадлежащей «Россети Ленэнерго» (бренд ПАО «Ленэнерго»).
REGNUM 11:07
Хоккей
«Авангард» на выезде обыграл «Автомобилист»
Омский «Авангард» в Екатеринбурге одержал победу на местным «Автомобилистом» со счетом 3:1. Два гола «ястребы» забросили еще в первом периоде.
Новый Омск 12:32
Политика
Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге
Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».
RT на русском 11:38
Теннис
Хачанов высказался о вылете с турнира «ВТБ Кубок Кремля»
Российский теннисист Карен Хачанов высказался о поражении от итальянца Андреаса Сеппи в матче 1/4 финала "ВТБ Кубок Кремля".
Газета.Ru 12:59
Армия и оружие
Турция нарушила соглашение с США по Сирии
Взгляд.ру 04:50
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Наука
Японские ученые смогли оживить мертвый мозг
Японские ученые-биологи оживили мертвый мозг мыши, который несколько недель функционировал благодаря специальному устройству.
МедиаПоток 16 октября в 10:15
Общество
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Российская газета 11:37
Политика
МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 13:32
Происшествия
Начальник полиции Дорогомилово задержан в Москве за взятку
Речь идет о двух высокопоставленных офицерах из отдела МВД по московскому району Дорогомилово.
Газета.Ru 03:10
Общество
Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Интерфакс 13:06
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи
В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Рамблер вчера в 15:30
Армия и оружие
Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за ситуации в Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что вывод американских войск с севера Сирии, а также военная операция Турции в САР вызывают сомнение в функционировании НАТО.
Московский Комсомолец 13:00
Армия и оружие
The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
RT на русском 02:34
Политика
СМИ показали письмо главы офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»
Текст показало украинское СМИ "Новое время".
Газета.Ru 12:59
Происшествия
Отец Цоя прокомментировал новую версию гибели сына
Отец музыканта Виктора Цоя Роберт прокомментировал "Газете.Ru" новую версию гибели сына.
Газета.Ru 04:48
Политика
Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Политика
Лукашенко обвинил Россию в сдерживании интеграции ЕАЭС
Россия создает различные сдерживающие факторы на пути интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 11:13
Экономика
Минимальную цену на сахар предложили ввести в России
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.
Известия 03:32
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас играет с детьми под песню Юрия Никулина
На фоне играет песня Юрия Никулина "Про зайцев". "А нам всё равно, а нам всё равно", - слышно из динамика.
Paparazzi.ru 06:12
Армия и оружие
На учениях под Астраханью показали новейшие ракетные системы
На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли военные учения. Организаторами выступили соединения ПВО Южного военного округа.
Канал 7+ 09:40
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru 07:06
Общество
Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм
Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.
Газета.Ru вчера в 13:01
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29