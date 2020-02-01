Политика
Piter.tvЛукашенко и Помпео провели встречу в Минске
Вашингтоне не требует от Минска выбирать, сотрудничать Белоруссии с Россией или с США. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео. В ходе своего визита политик встретился с Александром Лукашенко и обсудил с ним вопросы нормализации двусторонних отношений.
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 10:01, Ашберн
Культура
Во втором сезоне «Ведьмака» переоденут бойцов Нильфгаарда
Как сообщает ToDay News Ufa, Лорен Хиссрич, шоураннер «Ведьмака» от Netflix рассказала о деталях костюмов для второго сезона сериала.
Футбол
«Зенит» разгромил «Дюделанж» в контрольном матче
Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над люксембургским «Дюделанжем» в контрольном матче на сборе в испанском Бенидорме.
Общество
ВОЗ заверила, что получать посылки из Китая безопасно
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что получать посылку или письмо из Китая безопасно.
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Армия и оружие
Россиян из Китая эвакуируют пять самолётов ВКС
Ранее сообщалось, что посольство России в КНР приступило к формированию списков соотечественников, желающих вернуться домой.
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика
Марин Ле Пен назвала Brexit предвестником конца Евросоюза
Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила Великобританию с осуществлением Brexit и предрекла скорый конец Евросоюза.
Политика
В Госдуме оценили визит Помпео в Белоруссию
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя визит госсекретаря США Майка Помпео в Минск, заявил, что Вашингтон выполняет свою задачу по блокированию потенциальных интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
Политика
Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за «сделки века»
Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне объявленной американским лидером Дональдом Трампом «сделки века».
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Политика
Лавров и глава МИД Китая обсудили борьбу с коронавирусом
Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили взаимодействие двух государств в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Футбол
Братья Миранчук с первых минут сыграют против «Партизана» в Катаре
Стали известны составы московского «Локомотива» и белградского «Партизана» на 1-й тур Кубка Париматч Премьер в Катаре.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Хоккей
«Автомобилист» победил «Металлург» в матче КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" на выезде победил магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
Армия и оружие
На видео сняли прямое попадание ракеты в российский танк Т-90
На опубликованной в Сеть видеозаписи можно увидеть, как перемещавшийся по своей позиции танк Т-90, принадлежавший сирийской правительственной армии подвергся нападению террористов.
Происшествия
Беглов назвал трагедией смерть рабочего при обрушении спорткомплекса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким рабочего, погибшего при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский».
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Происшествия
Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом
Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
Общество
В Карелии госпитализирован с подозрением на коронавирус студент из КНР
Студент из Китая, прибывший в Карелию, госпитализирован с подозрением на коронавирус.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Политика
В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Хоккей
Мессье поздравил Овечкина с бомбардирским достижением
Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье поздравил российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с очередным бомбардирским достижением, передает ТАСС.
Общество
Участники акции против изменения Конституции в Петербурге задержаны
Футбол
Кокорин приехал на сборы «Зенита-2»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прибыл на сборы дублирующего состава команды.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьево мальчиков передали бабушке
Двоих мальчиков, которых 26 января отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, были переданы бабушке.