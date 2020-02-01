Политика

Piter.tvPiter.tvЛукашенко и Помпео провели встречу в Минске

Вашингтоне не требует от Минска выбирать, сотрудничать Белоруссии с Россией или с США. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео. В ходе своего визита политик встретился с Александром Лукашенко и обсудил с ним вопросы нормализации двусторонних отношений.
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Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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