Вашингтоне не требует от Минска выбирать, сотрудничать Белоруссии с Россией или с США. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео. В ходе своего визита политик встретился с Александром Лукашенко и обсудил с ним вопросы нормализации двусторонних отношений.

Лукашенко и Помпео провели встречу в Минске

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