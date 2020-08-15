Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко намерен обсудить сложившуюся в Белоруссии ситуацию с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет обсудить ситуацию в республике в российским главой Владимиром Путиным.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Лукашенко заявил о планах обсудить ситуацию в стране с Путиным

Интерфакс05:02
ТАСС

Лукашенко собирается связаться с Путиным для обсуждения ситуации в Белоруссии

ТАСС05:16
RT на русском

Лукашенко заявил о намерении связаться с Путиным

RT на русском05:05
РБК

Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии

РБК06:25
Эхо Москвы

Александр Лукашенко заявил, что собирается связаться с Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Белоруссии

Эхо Москвы05:01
Коммерсантъ

Лукашенко хочет обсудить с Путиным протесты в Белоруссии

Коммерсантъ04:57
ForPost

Уроки «белорусского восстания» для России

ForPostвчера в 13:26
КП - Беларусь

Это уже угроза не только Беларуси. Лукашенко собрался звонить Путину

КП - Беларусь05:36

В Башкирии произошли столкновения экоактивистов с полицейскими

В лагере на шихане Куштау, который был разбит в начале августа и в котором проживали противники разработки горы в интересах Башкирской содовой компании, сегодня начались столкновения экоакивистов с сотрудниками Росгвардии, частного охранного предприятия и молодыми людьми спортивного телосложения.
В Башкирии произошли столкновения экоактивистов с полицейскими
Коммерсантъ06:34
104

Роналду попросил руководство «Ювентуса» купить Бензема

"Бьянконери" хотят пригласить в команду нового форварда.В шорт-листе "Ювентуса" находится много нападающих, которыми интересуется клуб, однако Криштиану Роналду встретился с боссами туринской команды, предложив им подписать Карима Бензема из мадридского "Реала".
Soccer.ru06:10

Лукин, Калашников, Журова о том, поздравили бы они Лукашенко с победой на выборах

Владимир Лукин, зампред комитета Совета федерации по международным делам: — Как только все общественные силы, участвующие в выборах, и представители государства встретятся за круглым столом и договорятся о независимом пересчете голосов, я их всех поздравлю.
Коммерсантъ03:46

Зеленский осудил возвращение задержанных в Белоруссии граждан в РФ

Появление в Белоруссии еще одного Донбасса возможно из-за отказа властей страны передать Украине задержанных граждан России, написал 15 августа президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале.
ИА Красная Весна05:26
667

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Коммерсантъвчера в 12:10
6,6K

Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
74