Лукин, Калашников, Журова о том, поздравили бы они Лукашенко с победой на выборах

Владимир Лукин, зампред комитета Совета федерации по международным делам: — Как только все общественные силы, участвующие в выборах, и представители государства встретятся за круглым столом и договорятся о независимом пересчете голосов, я их всех поздравлю.