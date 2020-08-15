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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным обстановку в Белоруссии. У глав государств состоялся телефонный разговор. В субботу, 15 августа, Лукашенко позвонил Путину, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.В источнике
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РИА Новости

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии

РИА Новости06:21
Коммерсантъ

Лукашенко хочет обсудить с Путиным протесты в Белоруссии

Коммерсантъ04:57
Новостной фронт

Лукашенко хочет обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

Новостной фронт05:07
RT на русском

Лукашенко заявил о намерении связаться с Путиным

RT на русском05:05
РБК

Лукашенко решил обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

РБК05:04
Интерфакс

Лукашенко заявил о планах обсудить ситуацию в стране с Путиным

Интерфакс05:02
ТАСС

Лукашенко собирается связаться с Путиным для обсуждения ситуации в Белоруссии

ТАСС05:16
КП - Беларусь

«Это уже угроза не только Беларуси». Лукашенко собрался звонить Путину

КП - Беларусь05:36

Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
Ведомости08:53
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США - Доминиканская Республика.
Газета.Ru02:57
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«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
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Историк: События польско-советской войны стали источником русофобии

Внешний посыл заключается в том, что Европа должна быть вечно благодарна Польше, которая "остановила продвижение большевистских орд и не дала возможности разжечь мировую революцию", – считает член центрального Совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Армен Гаспарян.
Взгляд.ру07:00
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