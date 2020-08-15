Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным обстановку в Белоруссии. У глав государств состоялся телефонный разговор. В субботу, 15 августа, Лукашенко позвонил Путину, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.В источнике
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