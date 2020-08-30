Путин и Лукашенко обещали укрепить сотрудничество России и Белоруссии
Готовность укреплять сотрудничество между Россией и Белоруссией подтвердили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, 30 августа сообщает пресс-служба Кремля.В источнике
С чего всё началось
Как отмечается на сайте Кремля, стороны подтвердили
«обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям».
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