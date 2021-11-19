Будьте в Плюсе

Лукашенко и Путин обсудили вопросы реализации 28 союзных программ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили миграционную ситуацию на границах Белоруссии со странами Евросоюза, сообщил
 Кремль.
РБК
"Выражена серьезная озабоченность в связи с неприемлемыми, жестокими действиями польских пограничников, включая активное использование грубой силы и спецсредств", - говорится в сообщении Кремля.
Интерфакс
В сообщении говорится, что Лукашенко рассказал Путину о шагах Минска по деэскалации миграционного кризиса и о проведенной беседе с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель.
ФАН
Также лидеры двух стран затронули аспекты российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической сфере.
ТАСС

Подробнее о событии

Путин и Лукашенко обсудили вопросы реализации 28 союзных программ
Национальная служба новостей06:22
Песков: для решения кризиса с мигрантами недостаточно только контактов Путина и Лукашенко
RT на русском04:58
Песков: Путин и Лукашенко по итогам переговоров не нашли выхода из миграционного кризиса
Известия06:28
Лукашенко и Путин обсудили вопросы реализации 28 союзных программ
ТАСС06:36
Песков: для урегулирования миграционного кризиса недостаточно общения Лукашенко с Путиным
РИА Новости04:52
Кремль: Путин и Лукашенко отметили важность налаживания взаимодействия Минска с ЕС
ФАН04:39
Песков: для урегулирования миграционного кризиса недостаточно общения Путина и Лукашенко
Lenta.ru04:54

Интересное

ФСБ задержала начальника мордовской ИК-17 по подозрению в получении взятки от заключенного

Сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности ФСИН задержали 52-летнего начальника исправительной колонии №17 (ИК-17), расположенной в Республике Мордовия, полковника Владимира Денисова.
Lenta.ru10:21

Apple запустила программу ремонта iPhone на дому

Apple стала намного более дружелюбной к ремонту своими руками — компания запускает программу самостоятельного ремонта, которая позволит вам ремонтировать продукцию самостоятельно, используя официальные запчасти и инструменты Apple.
Megaobzor.comвчера в 07:46

МИД назвал идею конгрессменов не признавать выборы в России посягательством на суверенитет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила инициативу членов конгресса США "не признавать" Владимира Путина президентом в случае участия в выборах 2024 года.
РИА Новости12:49
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после колоноскопии под наркозом

Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после того, как ему под анестезией сделали колоноскопию, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
РИА Новости12:34

Малком признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Нижний Новгород»

19 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в матче-открытии РПЛ разгромил «Нижний Новгород» со счетом 5:1. Самым ценным игроком встречи с оценкой 10 по версии портала WhoScored был признан 24-летний бразильский фланговый нападающий Малком, отметившийся забитым мячом и двумя результативными передачами, пятью успешными обводками и одним выигранным верховым единоборством.
REGNUM13:02

Министр обороны Белоруссии сравнил ситуацию на границе с преддверием Великой Отечественной

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание вдоль западных белорусских границ воинских контингентов, вооружений и техники, напоминает события перед Великой Отечественной войной.
ТАСС11:32