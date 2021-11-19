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19 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в матче-открытии РПЛ разгромил «Нижний Новгород» со счетом 5:1. Самым ценным игроком встречи с оценкой 10 по версии портала WhoScored был признан 24-летний бразильский фланговый нападающий Малком, отметившийся забитым мячом и двумя результативными передачами, пятью успешными обводками и одним выигранным верховым единоборством.