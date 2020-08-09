Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам
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Белорусский лидер заявил, что получил от российского коллеги письмо с изложением всех фактов "по задержанным боевикам". "Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: "Мы будем строить с вами братские отношения.В источнике
Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: "Мы будем строить с вами братские отношения. А то, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день"
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