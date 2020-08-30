Готовность укреплять сотрудничество между Россией и Белоруссией подтвердили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, 30 августа сообщает пресс-служба Кремля.
Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Всеобщая амнистия, выборы и особый статус Донбасса необходимы для прекращения конфликта на Донбассе, заявил новый заместитель главы украинской делегации в контактной группе бывший премьер-министр Витольд Фокин 30 августа в интервью изданию «Страна».
Очень дорогое сервисное обслуживание - неправда Фото: iStock Несмотря на то, что у Renault, Citroen и Peugeot были модели, которые играли в бизнес-классе и имиджевом сегменте, в целом основной акцент французских производителей был сосредоточен на масс-маркете, что особенно касается "Рено".