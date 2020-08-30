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News.ru
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Лукашенко и Путин вновь поговорили по телефону

Путин позвонил Лукашенко, — говорится в публикации. Власти РФ пока не подтвердили контакты Минска и Москвы, передаёт портал «360».В источнике
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Народные новости

Пресс-служба президента Белоруссии сообщила о разговоре Путина и Лукашенко

Народные новости04:44
Lenta.ru

Путин созвонился с Лукашенко

Lenta.ru05:03
News.ru

Лукашенко и Путин вновь поговорили по телефону

News.ru04:58
Московский Комсомолец

Пресс-служба Лукашенко сообщила о звонке Путина

Московский Комсомолец04:47
Общественная служба новостей

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Общественная служба новостей05:15

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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Путин и Лукашенко обещали укрепить сотрудничество России и Белоруссии

Готовность укреплять сотрудничество между Россией и Белоруссией подтвердили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, 30 августа сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна05:56
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В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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Локомотив — Зенит 0:0 (2-й тайм)

Арбитр Игорь Федотов назвал решение главного арбитра матча 6-го тура между "Локомотивом" и "Зенитом" отменить гол в ворота "сине-бело-голубых" верным.
Soccer.ru09:43

Представитель Киева в контактной группе выступил за всеобщую амнистию

Всеобщая амнистия, выборы и особый статус Донбасса необходимы для прекращения конфликта на Донбассе, заявил новый заместитель главы украинской делегации в контактной группе бывший премьер-министр Витольд Фокин 30 августа в интервью изданию «Страна».
ИА Красная Весна06:56
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Ломучие и дорогие в ремонте? Правда и мифы об обслуживании французских авто

Очень дорогое сервисное обслуживание - неправда Фото: iStock Несмотря на то, что у Renault, Citroen и Peugeot были модели, которые играли в бизнес-классе и имиджевом сегменте, в целом основной акцент французских производителей был сосредоточен на масс-маркете, что особенно касается "Рено".
Российская газетавчера в 11:40
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