Политика
РосбалтЛукашенко и более 30 белорусским чиновникам запретили въезд в Литву
Литва включила в список невъездных Александра Лукашенко, а также еще более 30 белорусских чиновников. Как сообщает издание Delfi со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Литвы, въезд запрещен белорусскому лидеру и еще 31 чиновнику из его команды. Фамилии чиновников не раскрываются.
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Происшествия
Румынский певец погиб во время прямого эфира в соцсети
Автомобиль румынского певца Тави Пустиу столкнулся с поездом, когда исполнитель вел прямой эфир в Instagram, сообщает Daily Star.
Известия 17:16
Экономика
В 2020 году мировой долг может достигнуть рекордных $275 трлн
В 2020 году размер мирового долга может увеличиться по меньшей мере на $20 трлн по сравнению с 2019-м и достигнуть максимального уровня за всю историю наблюдений.
RT на русском 17 августа в 10:51
Авто
«АвтоВАЗ» начал производство версии Lada XRay «для молодежи»
Несмотря на обилие комплектаций (Black будет седьмой), приятный дизайн и надежную недорогую платформу Renault B0 в основе конструкции, машина не снискала большой популярности среди россиян.
Популярная механика 08:34
Политика
Оппозиция хочет сменить Белоруссии ориентацию
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал этот совет «черной сотней», собранной для захвата власти, и пообещал его членам раздать не портфели министров, а «метлы и лопаты».
Взгляд.ру 16:00
Экономика
Каждый пятый житель России платит по трём кредитам
Согласно результатам исследования «Райффайзенбанка», 46% респондентов обслуживают один кредит, у каждого третьего есть два займа.
REGNUM 03:23
Происшествия
В Хабаровском крае задержан экс-министр за получение крупной взятки
"Экс-чиновник задержан за получение взятки в особо крупном размере (часть шестая статья 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Российская газета 04:01
Политика
ЦИК Белоруссии огласил сроки инаугурации Лукашенко
Инаугурация на шестой срок Александра Лукашенко в качестве президента Республики Беларусь должна состоятся до 9 октября.
Национальная служба новостей 10:49
Кино
Первый фильм о Гарри Поттере собрал в прокате более $1 млрд
Первая часть серии фильмов про Гарри Поттера - "Гарри Поттер и философский камень" - собрала в прокате более 1 млрд долларов.
РЕН ТВ 10:14
Здоровье
Член ОП РФ предлагает ввести в школах курс медицинской грамотности
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты РФ Ирина Волынец предложила ввести в школах курс, на котором ученикам расскажут о медицинской грамотности.
Москва 24 08:23
Космос
NASA выявило гигантскую аномалию над Землей
РИА Новости 11:18
Игры
Авторы Batman: Arkham опубликовали еще один тизер новой игры
Студия WB Games Montreal опубликовала новый тизер еще не анонсированной игры.
CyberSport.ru вчера в 12:47
Общество
Муфтият Дагестана пояснил процедуру женского обрезания
На официальном сайте Муфтията Дагестана появилась статья, в которой отмечается, что женское обрезание в исламе категорически запрещено и не имеет ничего общего с религией.
Цензуры.Нет 06:01
Политика
Экс-юрист ФБР признался в подлоге по делу о сговоре Трампа с Россией
Бывший юрист Федерального бюро расследований Кевин Клинсмит признался в подлоге документов для начала слежки американских спецслужб за предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году.
Вести.Ru 15:40
Политика
Меркель заявила, что Лукашенко несколько раз отказывался от разговора
Канцлер Германии Ангела Меркель сделала заявление о том, что белорусский президент Александр Лукашенко не единожды отказывался от телефонных переговоров.
CT news 12:18
Культура
Мосгорсуд заблокировал пиратские копии «Хорошего человека» Богомолова
Культуромания 17 августа в 12:54
Единоборства
Рой Джонс может отменить бой с Майком Тайсоном
Негодование бывшего чемпиона мира связано с тем, что бой с Тайсоном был перенесен с 12 сентября на 28 ноября.
ODDS.ru 10:12
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» победили столичный ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 15:17
Политика
Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
Москва выражает Осло протест из-за необоснованного задержания в Норвегии заместителя торгового представителя России, заявило российское посольство.
РИА Новости 09:43
Политика
ТКГ согласовала новые участки разведения сил в Донбассе
19 августа на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) достигнуты соглашения о 4 новых участках разведения сил и 20 участках разминирования на территории Донбасса в рамках обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис украинского президента.
Московский Комсомолец 18:39
Общество
Двух человек задержали у Минского тракторного завода
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что у проходной Минского тракторного завода были задержаны два человека.
Газета.Ru 04:16
Политика
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что поручил госсекретарю лично побывать в штаб-квартире ООН и уведомить Совбез о принятом решении.
Российская газета 19:23
Энергетика
Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле
Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
Газета.Ru 15:54
Космос
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
РИА Новости 12:33
Политика
Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в как можно более скором получении российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.
ТАСС 17:49
Здоровье
В ВОЗ назвали способ остановить коронавирус
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Газета.Ru вчера в 07:38
Политика
Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости 17:00