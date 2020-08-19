Литва включила в список невъездных Александра Лукашенко, а также еще более 30 белорусских чиновников. Как сообщает издание Delfi со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Литвы, въезд запрещен белорусскому лидеру и еще 31 чиновнику из его команды. Фамилии чиновников не раскрываются.

Лукашенко и более 30 белорусским чиновникам запретили въезд в Литву

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