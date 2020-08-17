Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии
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В Белоруссии не будет повторных президентских выборов, заявил действующий президент страны Александр Лукашенко на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), передает «Sputnik Беларусь».В источнике
Никогда вы не дождетесь от мена такого, чтобы я что-то сделал под давлением. Не будет никаких перевыборов. Потому что в этом случае мы все вокруг уничтожим за полгода.
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