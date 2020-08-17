Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

В Белоруссии не будет повторных президентских выборов, заявил действующий президент страны Александр Лукашенко на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), передает «Sputnik Беларусь».В источнике
Александр Лукашенко
Никогда вы не дождетесь от мена такого, чтобы я что-то сделал под давлением. Не будет никаких перевыборов. Потому что в этом случае мы все вокруг уничтожим за полгода.
Подробнее о событии
РИА Новости

Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

РИА Новости05:47
РБК

Лукашенко отказался проводить новые выборы главы Белоруссии под давлением

РБК04:34
RT на русском

Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет

RT на русском04:08
ТАСС

Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет

ТАСС04:25
Интерфакс

Лукашенко отказался проводить новые выборы

Интерфакс04:21
Коммерсантъ

Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

Коммерсантъ04:34
Газета.Ru

Рабочие кричали Лукашенко "Уходи!" во время его визита на МЗКТ

Газета.Ru04:29

В России запретили движение АУЕ

1. Деятельность АУЕ запретили в России В понедельник, 17 августа, Верховный суд (ВС) России постановил признать международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организацией.
Lenta.ru05:41
3

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
249

Лукашенко: Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, пожалуйста, ворота открыты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе общения с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что «если кто-то не хочет работать и хочет уйти», то «ворота открыты».
Взгляд.ру04:25

Глава британского МИД заявил о непризнании итогов выборов в Белоруссии

Великобритания не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии и готова применять санкции к ответственным за применение насилия против протестующих, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
RT на русском05:08
64

Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.
РИА Новости02:10
2,9K

Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом

Что касается масок, эксперты сообщают, что хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса, хотя и несколько хуже, чем медицинская, но успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.
Известия18:15
25