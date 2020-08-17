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Ведомости

Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

Повторных президентских выборов в Белоруссии не будет, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе выступления перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), передает «Sputnik Беларусь».В источнике
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РИА Новости

Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

РИА Новости05:47
RT на русском

Лукашенко выступил перед бастующими работниками Минского завода колёсных тягачей

RT на русском06:45
РБК

Лукашенко оценил возможность новых выборов фразой «пока меня не убьете»

РБК05:34
Коммерсантъ

Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

Коммерсантъ04:34
ТАСС

Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет

ТАСС04:25
Интерфакс

Лукашенко отказался проводить новые выборы

Интерфакс04:21
Газета.Ru

Лукашенко исключил повторные выборы президента

Газета.Ru06:20

Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
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Менее 6% жителей Иркутской области имеют иммунитет к коронавирусу

Всего 5,8% жителей Иркутской области имеют иммунитет к коронавирусу, сообщает 17 августа 2020 года о результатах исследования пресс-служба Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока.
Областная газета (г. Иркутск)03:14
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Лукашенко после разговора с Путиным: Россия окажет помощь Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным об оказании помощи Республике по первому же требованию при необходимости обеспечения безопасности.
Ридус15 августа в 13:23
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В Воронеже в больнице умерла сбитая в коляске 4-месячная девочка

В реанимации больницы в Воронеже в субботу, 15 августа скончалась 4-летняя девочка, которую сбил в коляске на ул. Ворошилова водитель автомобиля ВАЗ-2105, сообщило со ссылкой на региональный депздрав РИА «Воронеж» в понедельник, 17 августа.
Kursk.com05:03
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