Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии
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Лукашенко напомнил, что в данный момент в стране ведется проработка вариантов изменения Конституции, что предусматривает в том числе перераспределение властных полномочий. Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа, с этого дня в стране продолжаются протесты и забастовки.В источнике
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