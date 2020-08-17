Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Новости Брянска
Новости Брянска

Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

Лукашенко напомнил, что в данный момент в стране ведется проработка вариантов изменения Конституции, что предусматривает в том числе перераспределение властных полномочий. Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа, с этого дня в стране продолжаются протесты и забастовки.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

РИА Новости05:47
ТАСС

Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет

ТАСС04:25
Газета.Ru

Лукашенко исключил повторные выборы президента

Газета.Ru06:20
РБК

Лукашенко оценил возможность новых выборов фразой «пока меня не убьете»

РБК05:34
Коммерсантъ

Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

Коммерсантъ04:34
RT на русском

Лукашенко выступил перед бастующими работниками Минского завода колёсных тягачей

RT на русском06:45
Интерфакс

Лукашенко отказался проводить новые выборы

Интерфакс04:21

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
58

Белорусская оппозиция намерена подать в суд на силовиков

Один из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила, что оппозиция планирует подать в суд из-за "незаконных действий правоохранительных органов" на акциях протеста.
РИА Новостивчера в 12:41
5

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
471

«Если власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги». Подполковник белорусской милиции рассказал, как силовиков готовили к выборам

Подполковник милиции, командир роты ППС Лидского РОВД Юрий Махнач рассказал 17 августа порталу Tut.by, как силовиков готовили к выборам президента Белоруссии.
Фонтанка.Ру10:07