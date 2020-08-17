Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии
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В Белоруссии состоялась встреча Александра Лукашенко и работников завода колесных тягачей в Минске. Президент страны заявил, что никаких перевыборов главы государства не будет даже после давления с улицы.В источнике
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