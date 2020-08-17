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Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

В Белоруссии состоялась встреча Александра Лукашенко и работников завода колесных тягачей в Минске. Президент страны заявил, что никаких перевыборов главы государства не будет даже после давления с улицы.В источнике
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РИА Новости

Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

РИА Новости05:47
Газета.Ru

Лукашенко исключил повторные выборы президента

Газета.Ru06:20
РБК

Лукашенко отказался проводить новые выборы главы Белоруссии под давлением

РБК04:34
Коммерсантъ

Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

Коммерсантъ04:34
ТАСС

Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет

ТАСС04:25
Интерфакс

Лукашенко отказался проводить новые выборы

Интерфакс04:21
RT на русском

Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет

RT на русском04:08

В МИД России оценили соглашение об увеличении контингента США в Польше

«Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив — лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
В МИД России оценили соглашение об увеличении контингента США в Польше
RT на русском12:32
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Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАСС11:37
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Депутаты Думы в 2019 году перестали покупать недвижимость за рубежом

Никто из депутатов Госдумы в 2019 году не приобрел недвижимости за рубежом, в списке владельцев домов или квартир за границей - 22 парламентария или члены их семей, также как и в 2018 году.
Интерфакс14 августа в 14:01
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