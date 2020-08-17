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Ведомости

Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

Повторных президентских выборов в Белоруссии не будет, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе выступления перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), передает «Sputnik Беларусь».В источнике
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РИА Новости

Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

РИА Новости05:47
RT на русском

Лукашенко выступил перед бастующими работниками Минского завода колёсных тягачей

RT на русском06:45
Газета.Ru

Лукашенко исключил повторные выборы президента

Газета.Ru06:20
РБК

Лукашенко оценил возможность новых выборов фразой «пока меня не убьете»

РБК05:34
Коммерсантъ

Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

Коммерсантъ04:34
ТАСС

Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет

ТАСС04:25
Интерфакс

Лукашенко отказался проводить новые выборы

Интерфакс04:21

Эксперты оценили эффективность возобновления работы бизнеса в регионах

В регионах России выравнивается соотношение между уровнем заболеваемости COVID-19 и снятием ограничений на работу бизнеса относительно июня: чем ниже уровень заболеваемости, тем больше предприятий открывается, выяснили эксперты аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
РБК01:00

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
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Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Соглашение между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в Москве 22 октября 1992 года и предполагает функционирование торговых представительств на территории двух государств.
РИА Новости05:39
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Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске

Переговоры с Путиным Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, "в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне".
RT на русскомвчера в 11:47
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Свердловские рестораны и кафе приготовились к полноценному открытию

Екатеринбург, 17 августа 2020, 12:23 — REGNUM Предприятия общепита Свердловской области могут заработать в штатном режиме уже в ближайшее время, сообщил журналистам президент региональной Ассоциации кулинаров и рестораторов Олег Пономарёв.
REGNUM05:23
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