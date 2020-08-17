Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии
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Повторных президентских выборов в Белоруссии не будет, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе выступления перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), передает «Sputnik Беларусь».В источнике
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