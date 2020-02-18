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Авто Опубликованы новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ Напомним, что издание speedme.ru не раз публиковало дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, которые были сделаны на основе уже имеющихся в базе Роспатента документов, демонстрирующих отдельные элементы модели.