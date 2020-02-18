Общество
REGNUMЛукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти
Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Политика
Структура «Роснефти» попала под санкции США против Венесуэлы
Вашингтон ввёл санкции против швейцарской брокерской компании Rosneft Trading SA, являющейся структурой российской нефтяной компании «Роснефть», в рамках ограничительных мер в отношении Венесуэлы.
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым
Общество
Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках
Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Гаджеты
VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD
Ранее на рынке процессоров было три игрока: Intel, AMD и VIA, но последняя уже 15 лет как не представляла новых CPU.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Происшествия
На лайнере Diamond Princess сняли карантин из-за коронавируса
На круизном лайнере Diamond Princess по прошествии 14 дней сняли карантин, который был введен из-за вспышки коронавируса нового типа.
Общество
Названы самые популярные подарки на 23 Февраля
Третье место среди популярных подарков на 23 Февраля занимает алкоголь. Также часто дарят гаджеты и аксессуары, отметили эксперты.
Общество
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
Технологии
Xiaomi согласилась предустанавливать российское ПО на свои гаджеты
Пресс-служба Xiaomi сообщила: «Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме».
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Армия и оружие
Экс-офицер СБУ рассказал, как Киев может скрыть военные преступления
Строительством баз в Мариуполе и Северодонецке Украина сделает невозможным расследование работы тайных тюрем в этих городах, считает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Общество
Российские лаборатории сообщили о росте продаж тестов на ВИЧ
Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в России подстегнул продажи тестов на ВИЧ в частных лабораториях диагностики, сообщили РИА Новости опрошенные компании.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Футбол
Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «ПСЖ» в матче ЛЧ
Встреча, прошедшая во вторник в Дортмунде, завершилась со счетом 2:1. В составе "Боруссии" дубль сделал Эрлинг Холанд (69-я и 77-я минуты).
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение «черному небу» в Красноярске
Экономика
Россия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд
Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила Джигану долгожданного сына
Жена российского и украинского рэпера Джигана Оксана Самойлова подарила известному супругу сына. Мальчик родился в частной клинике Майами.
Хоккей
«Каролина» обыграла «Нэшвилл», Свечников забил гол
«Каролина Харрикейнз» одолела «Нэшвилл Предаторз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. У победителей отличились Джордан Стаал, Андрей Свечников, Нино Нидеррайтер и Себастьян Ахо.
Политика
Фруде Берг обвинил норвежские спецслужбы в своих злоключениях в России
Норвежец Фруде Берг, которого в России осудили за шпионаж, заявил, что его подставили норвежские спецслужбы.
Общество
В Хабаровском крае 30 граждан Китая поместили на карантин
В Хабаровском крае 30 граждан КНР поместили на карантин по коронавирусу на 14 дней.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Биатлон
Биатлонист Устюгов назвал мифическими обвинения IBU в свой адрес
Российский биатлонист Евгений Устюгов назвал мифическими обвинения Международного союза биатлонистов (IBU) в нарушении антидопинговых правил.
Общество
Ofcom оштрафовал телеканал «НТВ-Мир Балтия» за программу о Скрипалях
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал компанию Baltic Media Alliance Limited — держателя лицензии телеканала «НТВ-Мир Балтия» — на £20 тыс. (1,65 млн рублей) за «нарушение правил вещания».
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
Общество
В Бельгии археологи нашли стены из человеческих черепов и костей
Бельгийские археологи во время раскопок у собора Святого Бавона в Генте нашли стены, сложенные из человеческих костей, пишет издание The Brussels Times.
Политика
Небензя заявил о саботаже минских соглашений Украиной
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что из 13 пунктов минских соглашений пока выполняются только два.
Футбол
«Атлетико» сыграл гениальный матч. Повторить будет трудно
Транспорт
На «красной» ветке петербургского метро приостановили движение поездов
Движение приостановлено от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Восстания».
Шоу-бизнес
Певица Бритни Спирс травмировала ногу
Американская певица и танцовщица Бритни Спирс травмировала ногу.