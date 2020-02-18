Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.

Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти

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Общество Россия временно запретила въезд гражданам Китая Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Авто В Россию возвращаются бюджетные модели Chevrolet Chevrolet ушел с российского рынка в 2015 году, оставив в продаже только внедорожники Tahoe и Niva, кроссоверы Traverse и спорткар Camaro.

Политика МИД России прокомментировал санкции США против «дочки» «Роснефти» Россия не приемлет односторонние ограничительные меры, которыми США пытаются подчинить весь мир своей воле, заявили в пресс-службе МИД России, комментируя решение Вашингтона ввести санкции в отношении одной из дочерних фирм компании «Роснефть».

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Общество На Украине запретили показывать фильм с Зеленским Госкино Украины в 2019 году запретило к показу на территории страны пять фильмов, в том числе фильм "Восемь первых свиданий", в котором снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесенная в список лиц, представляющих угрозу для безопасности Украины.

Общество Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.

Спорт Sony запускает глобальные испытания для обладателей PS4 Sony объявила о старте первого глобального события «Праздник для игроков на PlayStation», в рамках которого сообщество должно достигнуть трёх целей.

Политика Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».

Политика МИД РФ: Россия и Турция подтвердили договоренности по Сирии Россия и Турция подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по вопросу урегулирования в Сирии, сообщает 18 февраля МИД РФ по итогам российско-турецких консультаций в Москве.