Общество
REGNUMЛукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти
Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
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Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Шоу-бизнес
Артура Пирожкова с супругой признали лучшей парой 2020 года
Известный мужской журнал MODA topical накануне провел церемонию награждения лауреатов собственной премии под названием «Пара года 2020».
Общество
ФСБ предотвратила более 50 нападений на школы с 2018 года
ФСБ РФ предотвратила свыше 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения с 2018 года.
Политика
Германия поддержала «Северный поток-2» и попросила больше газа
Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер выразил интерес государства в увеличении объема поставок российского газа и поддержал проект «Северный поток-2», как отвечающий национальным интересам, сообщает ТАСС.
Общество
Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве
Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в одну из больниц в Москве. По предварительным данным, у шоумена произошел приступ эпилепсии.
Шоу-бизнес
Лицо Анастасии Волочковой обрело новые пропорции
Лицо Анастасии Волочковой обрело новые пропорции Балерина вновь не удержалась он манипуляций с фильтрами, вытянув овал лица на снимке.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу
Армия и оружие
Индия закупила новый истребитель на миллиарды долларов
Экономика
Государство покупает государственный Сбербанк за госденьги
Минфин и Центробанк разработали законопроект о выходе Банка России из капитала Сбербанка. Сейчас ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция банка.
Футбол
«Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз: Симеоне остановит лучший клуб мира
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 18 февраля мадридский «Атлетико» сразится с «Ливерпулем».
Происшествия
Бывшего вице-премьера Чувашии осудили на 4,5 года колонии
Бывший заместитель председателя кабинета министров Чувашии Владимир Аврелькин, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, осужден на 4,5 года колонии общего режима, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Чебоксар.
Общество
На Украине запретили фильм с Зеленским
Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский.
Армия и оружие
При столкновениях в Донбассе погиб украинский военный
В результате столкновения погиб один украинский военный, четверо получили легкие ранения.
Здоровье
Американские медики рассказали, как правильно принимать аспирин
В новой статье американские медики настаивают на том, что аспирин полезен при профилактике заболеваний сердца.
Общество
Путин поддержит проект об индексации пенсий пенсионерам-опекунам
Законопроект направлен на то, чтобы восстановить с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами детей и получающих за это выплаты из региональных бюджетов, уточнял ранее Неверов.
Армия и оружие
Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
Теннис
Кудерметова победила Ястремскую на старте турнира WTA в Дубае
Происшествия
Суд арестовал напавшего на людей в московском храме мужчину
Таганский суд Москвы арестовал Ефима Ефимова, который 16 февраля ранил двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы.
Гаджеты
Подразделение Сбербанка представило свой первый гаджет
Технологии
В России появился новый метод хищения персональных данных
В России появился новый метод хищения персональных данных. Об этом сообщает газета «Известия».
Здоровье
Врач отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией в Прикамье
Врач поликлиники поселка Ныроб в Прикамье отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией.
Экономика
ЦБ впервые изменит основания для блокировки счетов
К подозрительным действиям клиентов могут отнести снятие средств с корпоративных карт, операции с виртуальными активами.
Армия и оружие
США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу
США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Биатлон
Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Юрлова-Перхт — 13-я
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению
В ведомстве Россию обвинили в наращивании военного потенциала возле украинской границы втрое.