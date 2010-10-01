Общество
REGNUMЛукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти
Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
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Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
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Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
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Путин поддержал освобождение оплаты ЖКХ от банковской комиссии
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В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе
Песков рассказал, что в Кремле видели информацию о том, что утром 18 февраля на границе между Луганской республикой и ВСУ произошли столкновения.
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В США застрелили каскадера-дублершу Николь Кидман
В американском штате Огайо застрелили актрису-каскадера Шерил Сандерс и ее мужа.
Хоккей
Овечкин не забил в пяти играх подряд
Сегодня Овечкин провел на льду 21:31, нанес четыре броска в створ ворот, применил пять силовых приемов, сделал два блок-шота, завершив матч с полезностью «-1».
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Появились новые скриншоты модификации Fallout 4: New Vegas
Команда разработчиков модификации Fallout 4: New Vegas, которая переносит мир Fallout: New Vegas на движок Fallout 4, опубликовала новые скриншоты своего проекта.
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал привезти эвакуированных из Китая украинцев в особняки политиков в киевском районе Конча-Заспе, если те будут мешать их возвращению.
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В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%
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Черный капор акцентировал внимание на лице Шейк, которое выглядело так, словно она чем-то недовольна.
Здоровье
В Прикамье врач отказала в приеме пациенту с ВИЧ-инфекцией
Терапевт одной из больниц Пермского края отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией, сообщили "Газете.Ru" в ОНК Прикамья.
Фигурное катание
В Китае внезапно умер украинский фигурист
Биатлон
Логинов выиграл бронзу чемпионата мира в гонке преследования
Общество
Посольство РФ прорабатывает вопрос отъезда россиян с Diamond Princess
Политика
Пристайко предрек войну между Россией и Белоруссией
В интервью еженедельнику Respekt глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что белорусам, чтобы оставаться независимыми придется вступить в войну с Россией, подобной той, которая происходит на Украине.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Политика
Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, по которому жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса - самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) - выполняющие социально значимые функции, не должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников
Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.
Общество
Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Армия и оружие
Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков
Телеканал al-Mayadeen сообщает о том, что сирийской армии впервые с 2012 года удалось взять полный контроль над Алеппо.
Биатлон
Логинов не примет участия в сингл-миксте
Как стало известно «СЭ», победитель спринта Александр Логинов не выступит в сингл-миксте.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
Политика