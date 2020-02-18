Общество
REGNUMЛукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти
Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
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Происшествия
Бывшего вице-премьера Чувашии осудили на 4,5 года колонии
Бывший заместитель председателя кабинета министров Чувашии Владимир Аврелькин, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, осужден на 4,5 года колонии общего режима, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Чебоксар.
Происшествия
ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
Политика
Путин уволил Суркова с должности своего помощника
Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Армия и оружие
Зеленский созывает СНБО из-за обострения в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник собирает внеочередное заседание Совета нацбезопасности и обороны.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 1,8 тыс. человек
За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 1 886 человек, смертельных случаев - на 98.
Спорт
Устюгов может сняться со «Ски Тура»
Ранее сегодня, 17 февраля, стало известно, что лидер женской сборной России Наталья Непряева снялась со «Ски Тура» из-за проблем со здоровьем.
Шоу-бизнес
60-летний Дмитрий Дибров перенес инсульт
Общество
Россиян предупредили о похолодании в марте
В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Шоу-бизнес
Евгений Миронов впервые вышел в свет с ребенком от суррогатной матери
Миронов обратился в ту же клинику, в которой помогли появиться на свет Лизе и Гарри Галкиным.
Гаджеты
31 марта Apple представит iPhone SE 2
Apple готовится провести презентацию iPhone SE 2 (или iPhone 9) уже 31 марта.
Общество
России грозит арест активов из-за решения Гааги по делу ЮКОСа
Активам России в различных странах грозит арест из-за решения Апелляционного суда Гааги, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Международного центра правовой защиты Андрея Кондакова, представляющего интересы РФ.
Шоу-бизнес
Подписчики обеспокоены здоровьем Кристины Асмус
Пользователи Сети даже запустили хэштэг «#покормитекристину». Напомним, что свой недавний отпуск Асмус провела на Мальдивах.
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках в Москве приговорили к условному сроку
Мещанский районный суд Москвы приговорил фигуранта дела о беспорядках в столице Андрея Баршая к трем годам условно.
Армия и оружие
В Турции заявили о готовности добиться отвода сирийских войск в Идлибе
Турция в ходе переговоров уведомила Россию о том, что готова самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе.
Технологии
Huawei изучает вопрос предустановки российского ПО на свои гаджеты
Китайская технологическая корпорация Huawei рада сотрудничеству с российскими производителями программного обеспечения, работает над вопросом предустановки российского ПО на свои гаджеты в соответствии с требованием закона РФ, сообщили РИА Новости в компании.
Происшествия
Коронавирусом заразился еще один россиянин
На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Общество
На Украине запретили показывать фильм с Зеленским
Госкино Украины в 2019 году запретило к показу на территории страны пять фильмов, в том числе фильм "Восемь первых свиданий", в котором снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесенная в список лиц, представляющих угрозу для безопасности Украины.
Авто
JAC запустил в России продажу автомобилей через сервис скидок
Официальный дистрибьютор JAC Motors, компания «Джак автомобиль», впервые на российском рынке начала продажи двух легковых моделей с помощью сервиса «КупиКупон».
Футбол
Гвардиола пообещал игрокам остаться в «Манчестер Сити»
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообещал своим футболистом, что останется у руля команды, несмотря ни на что.
Политика
Президент Болгарии подтвердил свой визит в Москву на 75-летие Победы
Президент Болгарии Румен Радев подтвердил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным свое участие в торжествах в Москве 9 мая по случаю 75-летия Победы.
Общество
Захарова ответила на слова протоиерея о гражданских женах
Ранее протоиерей Димитрий Смирнов высказался против гражданских браков, а гражданских жен назвал «бесплатными проститутками».
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Шоу-бизнес
У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок
Самойлова опубликовала снимок, на котором был виден ее округлившийся живот. Джиган и Оксана в браке уже семь лет.
Экономика
Отрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии
В Финляндии была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию, что было вызвано ветреными погодными условиями.
Фигурное катание
Украинский фигурист Бондарь умер в Китае
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.