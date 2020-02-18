Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.

Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти

Общество Россия временно запретила въезд гражданам Китая Как уточняется, для граждан КНР будет временно запрещён въезд в Россию в частных и туристических целях, а также в целях учёбы и осуществления трудовой деятельности.

Экономика В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».

Политика Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.

Армия и оружие Зеленский заявил о продолжении мирного процесса В ходе брифинга Зеленский назвал сегодняшнее боестолкновение на Донбассе «провокацией» и заявил, что оно не заставит изменить курс на урегулирование ситуации.

Политика Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.

Политика Сурков освобожден от должности помощника Путина Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.

Общество Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.

Общество Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.

Шоу-бизнес Подписчики обеспокоены здоровьем Кристины Асмус Пользователи Сети даже запустили хэштэг «#покормитекристину». Напомним, что свой недавний отпуск Асмус провела на Мальдивах.