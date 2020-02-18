Общество
REGNUMЛукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти
Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
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Общество
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Как уточняется, для граждан КНР будет временно запрещён въезд в Россию в частных и туристических целях, а также в целях учёбы и осуществления трудовой деятельности.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о потерях на линии разграничения Донбасса
Армия и оружие
Зеленский заявил о продолжении мирного процесса
В ходе брифинга Зеленский назвал сегодняшнее боестолкновение на Донбассе «провокацией» и заявил, что оно не заставит изменить курс на урегулирование ситуации.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Авто
На тестах замечен обновленный автомобиль Dacia Sandero Stepway
На тестах был замечен обновленный автомобиль Dacia Sandero Stepway.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Общество
Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ
Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
Общество
У Дмитрия Диброва случился микроинсульт
Происшествия
ФСБ задержала подростков за подготовку терактов в школах Крыма
Двое подростков из Керчи задержаны за подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Крыма, у них изъяты самодельные бомбы.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию.
Фигурное катание
Умер украинский фигурист Николай Бондарь
Спорт
Норвежец помешал Большунову выйти в финал в спринте на «Ски Туре»
Гаджеты
Microsoft объединил Word, Excel и PowerPoint в одно приложение
Microsoft выпустила приложение, в котором объединила все функции из набора Microsoft Office. Приложение так и называется Office.
Экономика
Отрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии
В Финляндии была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию, что было вызвано ветреными погодными условиями.
Общество
Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Футбол
Лодыгин может подписать контракт с тульским «Арсеналом»
Лодыгин может подписать контракт с тульским «Арсеналом» Фото: premierliga.ru В ближайшее время он должен пройти медосмотр.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Шоу-бизнес
Стерлигов и Охлобыстин поспорили из-за слов протоиерея о женщинах
Актер Иван Охлобыстин осудил предпринимателя Германа Стерлигова за критику протоиерея Дмитрия Смирнова, неоднозначно высказавшегося о женщинах.
Происшествия
Подруге Павленского предъявлено обвинение
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Культура
Ширвиндт опроверг слухи о его уходе с поста худрука Театра сатиры
Преждевременными назвал слухи о его уходе с поста художественного руководителя Московского театра сатиры народный артист РФ Александр Ширвиндт, 15 февраля сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Ополченцы ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе
Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе с использованием запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.
Шоу-бизнес
Подписчики обеспокоены здоровьем Кристины Асмус
Пользователи Сети даже запустили хэштэг «#покормитекристину». Напомним, что свой недавний отпуск Асмус провела на Мальдивах.
Хоккей
Канадский хоккеист переехал в Россию и начал пить от депрессии
Хоккеист из Канады Брэндон Сагдэн вспомнил о своей жизни в России.
Политика
МИД РФ: Россия и Турция подтвердили договоренности по Сирии
Россия и Турция подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по вопросу урегулирования в Сирии, сообщает 18 февраля МИД РФ по итогам российско-турецких консультаций в Москве.