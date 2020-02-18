Общество
REGNUMЛукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти
Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
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Армия и оружие
Индия закупила новый истребитель на миллиарды долларов
Политика
В парламенте Грузии оппозиционеры включили гимн СССР
В парламенте Грузии представители оппозиционных партий в ходе выступления спикера парламента Арчил Талаквадзе включили запись гимна СССР через мегафон.
Происшествия
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
В Крыму пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны двое подростков из Керчи, сообщает ЦОС ФСБ России.
Общество
В Совете Федерации призвали не исполнять решение суда Гааги по ЮКОСу
Решение Гаагского суда по иску бывших акционеров ЮКОСа противоречит российскому публичному правопорядку и не должно исполняться в России.
Авто
Обновленный Dacia Sandero Stepway замечен на тестах
Sandero Stepway в отличие от обычного хэтчбека получил увеличенный дорожный просвет, крупные рейлинги на крыше.
Шоу-бизнес
Месяц после родов: Эшли Грэм показала растяжки на животе
Модель продемонстрировала растяжки, которые остались на животе после беременности.
Происшествия
Второй россиянин заразился коронавирусом на борту круизного лайнера
На борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии коронавирусом заразился еще один россиянин.
Политика
В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией
Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Армия и оружие
Украина и ЛНР договорились о режиме тишины, чтобы забрать погибших – Хомчак
Хомчак заявил, что режим тишины с 10 утра запросила ЛНР.
Общество
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».
Авто
Hyundai представила в России обновленный Solaris
Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Происшествия
Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии
Таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда по статье о контрабанде наркотиков после того, как она получила из Индии посылку с антидепрессантами, сообщает Астраханская таможня.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Спорт
Опубликован окончательный список кандидатов на пост президента ВФЛА
Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, спортивный менеджер Михаил Гусев и олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м и главный тренер сборной России Юрий Борзаковский вошли в окончательный список кандидатов на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Экономика
Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована в Москве
В Москве госпитализировали олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице №67.
Происшествия
В центре Дамаска произошел мощный взрыв
Кино
Названы самые ожидаемые фильмы года
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах
Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Политика
Порошенко не пустили в зал с Зеленским на Мюнхенской конференции
Охрана Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) не пустила экс-президента Украины Петра Порошенко в зал, где выступал нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.
Общество
Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Здоровье
Названы пять ранних признаков рака толстой кишки
Определены пять признаков возможного наличия у человека рака толстой кишки.
Технологии
В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО
Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.