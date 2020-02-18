Общество
REGNUMЛукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти
Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
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Политика
В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе
В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
Происшествия
Коронавирус диагностирован у россиянина с лайнера Diamond Princess
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Кино
Казанцев приглашают на съемки фильма Бекмамбетова о Михаиле Девятаеве
Режиссер Тимур Бекмамбетов, как и рассказывал ранее «Казанский репортер», приступил к работе над фильмом о летчике Михаиле Девятаеве.
Общество
Дибров рассказал о своем состоянии после госпитализации
Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров рассказал во вторник, 18 февраля, о состоянии своего здоровья.
Армия и оружие
Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Общество
Госдума отменила штраф за показ нацистской символики
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается не с целью пропаганды.
Политика
Украинский самолет эвакуирует из Китая россиянина
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев поможет перевезти граждан нескольких стран, в том числе России, из Китая из-за распространения нового типа коронавируса.
Здоровье
Карантин в школах Нижнего Новгорода заканчивается 20 февраля
Школы Нижнего Новгорода возобновят работу после карантина с 20 февраля. Об этом сообщает РИА "Время Н".
Космос
В NASA рассказали о новых проектах
В своем пресс-релизе NASA сообщило о четырех будущих проектах в рамках программы Discovery.
Происшествия
Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии
Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
Здоровье
Огуль предложил лечить спинальную мышечную атрофию за счёт бюджета
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам пополнить список редких и тяжёлых заболеваний, препараты для лечения которых приобретаются за счёт федерального бюджета, средствами для облегчения страданий больных спинальной мышечной атрофией (СМА).
Армия и оружие
ЛНА Хафтара заявила об уничтожении в Триполи турецкого судна с оружием
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара во вторник, 18 февраля, заявила об уничтожении турецкого судна с оружием и боеприпасами, который прибыл в порт Триполи.
Футбол
Каррагер считает, что УЕФА должен исключить «Сити» из ЛЧ прямо сейчас
Думаю, что УЕФА нужно было исключить «Манчестер Сити» из турнира прямо сейчас, — сказал Каррагер.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Происшествия
В Москве мошенники обманули участницу «Битвы экстрасенсов»
Общество
На показе Burberry Ирина Шейк выглядела полной и недовольной
Черный капор акцентировал внимание на лице Шейк, которое выглядело так, словно она чем-то недовольна.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Здоровье
Эксперт заявил, что пик эпидемии коронавируса в Китае пройден
Пик нового типа коронавируса в Китае уже пройден.
Экономика
В Польше обнаружили залежи меди и серебра на 60 млрд долларов
Залежи меди и серебра находятся в районе Зелёной Гуры и Новой Соли.
Наука
Российские атомщики испытали технологию по извлечению нептуния из облученного ядерного топлива
Как сообщили в пресс-службе "ТВЭЛ", полученные результаты помогут в создании промышленной технологии переработки облученного смешанного нитридного уран-плутониевого (СНУП) топлива и замыканию ядерного топливного цикла, который будет продемонстрирован на площадке опытного демонстрационного энергетического комплекса на базе реакторной установки БРЕСТ-ОД-300.
Происшествия
В Мурманской области обнаружили тело военнослужащего-контрактника
В Мурманской области обнаружили тело военнослужащего по контракту.
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Авто
Новый гиперкар Aston Martin протестировали пилоты Формулы-1
Гонщики команды Формулы-1 Aston Martin Red Bull Racing протестировали новый гиперкар Aston Martin Valkryie.
Политика
Путину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети»
Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках фигурантов дела об организации террористического сообщества, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Авто
Началась серийная сборка Lada XRAY Cross Instinct
Информация об эксклюзивной комплектации Lada XRAY Cross появилась еще в 2019 году.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионное ведомство РФ информирует: те, кто вовремя не заменит карту, после 1 июля пенсий не получит.
Общество
Названы самые перспективные профессии
В ближайшее десятилетие самыми актуальными будут профессии в сфере технологий, заявил руководитель пресс-службы компании HeadHunter Александр Джабаров.