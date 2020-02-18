Общество

REGNUMREGNUMЛукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти

Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
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Лукашенко обсудил сотрудничество с главой «Роснефти»

Телеканал 360°06:56

Лукашенко 18 февраля встретится с Сечиным

ТАСС05:25

Сечин приехал в Минск на переговоры с Лукашенко

РБК06:08

Сечин заявил Лукашенко о готовности к работе по поставкам нефти

Коммерсантъ06:29

Лукашенко рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с «Роснефтью»

RT на русском05:53

Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти

REGNUM06:29

Лукашенко рассчитывает договориться с «Роснефтью» о сотрудничестве

News.ru05:53
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Политика

В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
BFM.ru 05:19
Происшествия

Коронавирус диагностирован у россиянина с лайнера Diamond Princess

Российская газета 08:18
Общество

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Коммерсантъ 05:49
Кино

Казанцев приглашают на съемки фильма Бекмамбетова о Михаиле Девятаеве

Режиссер Тимур Бекмамбетов, как и рассказывал ранее «Казанский репортер», приступил к работе над фильмом о летчике Михаиле Девятаеве.
Казанский репортер вчера в 09:25
Общество

Дибров рассказал о своем состоянии после госпитализации

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров рассказал во вторник, 18 февраля, о состоянии своего здоровья.
Известия 06:43
Армия и оружие

Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева

Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
RT на русском 06:17
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Общество

Госдума отменила штраф за показ нацистской символики

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается не с целью пропаганды.
Известия 08:21
Политика

Украинский самолет эвакуирует из Китая россиянина

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев поможет перевезти граждан нескольких стран, в том числе России, из Китая из-за распространения нового типа коронавируса.
Аргументы недели 03:48
Здоровье

Карантин в школах Нижнего Новгорода заканчивается 20 февраля

Школы Нижнего Новгорода возобновят работу после карантина с 20 февраля. Об этом сообщает РИА "Время Н".
ННТВ 03:52
Космос

В NASA рассказали о новых проектах

В своем пресс-релизе NASA сообщило о четырех будущих проектах в рамках программы Discovery.
Газета.Ru вчера в 12:22
Происшествия

Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии

Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
РИА Новости 07:28
Здоровье

Огуль предложил лечить спинальную мышечную атрофию за счёт бюджета

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам пополнить список редких и тяжёлых заболеваний, препараты для лечения которых приобретаются за счёт федерального бюджета, средствами для облегчения страданий больных спинальной мышечной атрофией (СМА).
Парламентская газета вчера в 02:32
Армия и оружие

ЛНА Хафтара заявила об уничтожении в Триполи турецкого судна с оружием

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара во вторник, 18 февраля, заявила об уничтожении турецкого судна с оружием и боеприпасами, который прибыл в порт Триполи.
Известия 08:18
Футбол

Каррагер считает, что УЕФА должен исключить «Сити» из ЛЧ прямо сейчас

Думаю, что УЕФА нужно было исключить «Манчестер Сити» из турнира прямо сейчас, — сказал Каррагер.
Матч ТВ 07:16
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Происшествия

В Москве мошенники обманули участницу «Битвы экстрасенсов»

Российская газета 04:53
Общество

На показе Burberry Ирина Шейк выглядела полной и недовольной

Черный капор акцентировал внимание на лице Шейк, которое выглядело так, словно она чем-то недовольна.
Woman.ru 02:31
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета 03:53
Здоровье

Эксперт заявил, что пик эпидемии коронавируса в Китае пройден

Пик нового типа коронавируса в Китае уже пройден.
Life.ru вчера в 02:03
Экономика

В Польше обнаружили залежи меди и серебра на 60 млрд долларов

Залежи меди и серебра находятся в районе Зелёной Гуры и Новой Соли.
Калининград.Ru 06:25
Наука

Российские атомщики испытали технологию по извлечению нептуния из облученного ядерного топлива

Как сообщили в пресс-службе "ТВЭЛ", полученные результаты помогут в создании промышленной технологии переработки облученного смешанного нитридного уран-плутониевого (СНУП) топлива и замыканию ядерного топливного цикла, который будет продемонстрирован на площадке опытного демонстрационного энергетического комплекса на базе реакторной установки БРЕСТ-ОД-300.
Центр энергетической экспертизы вчера в 05:56
Происшествия

В Мурманской области обнаружили тело военнослужащего-контрактника

В Мурманской области обнаружили тело военнослужащего по контракту.
Газета.Ru 07:45
Армия и оружие

ЛНР начала наступление в Донбассе

Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Lenta.ru 02:18
Авто

Новый гиперкар Aston Martin протестировали пилоты Формулы-1

Гонщики команды Формулы-1 Aston Martin Red Bull Racing протестировали новый гиперкар Aston Martin Valkryie.
Коммерсантъ 07:32
Политика

Путину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети»

Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках фигурантов дела об организации террористического сообщества, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:24
Авто

Началась серийная сборка Lada XRAY Cross Instinct

Информация об эксклюзивной комплектации Lada XRAY Cross появилась еще в 2019 году.
ГЛАС.RU 02:25
Биатлон

На ЧМ по биатлону стартует женская индивидуальная гонка

Pravda.Ru 02:50
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

Пенсионное ведомство РФ информирует: те, кто вовремя не заменит карту, после 1 июля пенсий не получит.
ToDay News Ufa 07:32
Общество

Названы самые перспективные профессии

В ближайшее десятилетие самыми актуальными будут профессии в сфере технологий, заявил руководитель пресс-службы компании HeadHunter Александр Джабаров.
РИА Новости 06:26
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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