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Pravda.RuЛукашенко хочет встретиться с Путиным за рюмкой водки
Президент Белоруссии заявил, что устал "собачиться" с российским коллегой и хотел бы с ним встретиться и пожать ему руку. Александр Лукашенко отметил, что в российских СМИ он представлен капризным, поскольку ему приходится постоянно выяснять отношения с Путиным.
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Вместо того, чтобы встретиться с моим близким другом Путиным, взять рюмку водки или самогон… выпить и пожать друг другу руки, мы начинаем собачиться.
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