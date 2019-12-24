Вместо того, чтобы встретиться с моим близким другом Путиным, взять рюмку водки или самогон… выпить и пожать друг другу руки, мы начинаем собачиться.

Президент Белоруссии заявил, что устал "собачиться" с российским коллегой и хотел бы с ним встретиться и пожать ему руку. Александр Лукашенко отметил, что в российских СМИ он представлен капризным, поскольку ему приходится постоянно выяснять отношения с Путиным.

Лукашенко хочет встретиться с Путиным за рюмкой водки

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